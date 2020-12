Koronavírus-járvány

A kormány szombattól felfüggeszti az idősek vásárlási idősávját

A kormány szombattól felfüggeszti az idősek vásárlási idősávját - tudatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményben pénteken.



A kereskedelmi szervezetek és az Idősügyi Tanács javaslatára a kormány felfüggeszti az idősek vásárlási idősávját december 12. szombattól, ezzel segítve, hogy a karácsonyi bevásárlások idején ne legyen tumultus az üzletekben. A felfüggesztés ezzel ellentétes döntésig marad érvényben - az erről szóló kormányrendelet hamarosan olvasható a Magyar Közlönyben.



Szombattól időkorlátozás nélkül vásárolhat bárki az élelmiszerboltokban, a patikákban és drogériákban is. Az idősek vásárlási sávjának felfüggesztését a hazai kereskedelmi szervezetek kezdeményezték az ünnepi időszakra jellemző zsúfoltság csökkentésére. A javaslattal az Idősügyi Tanács is egyetértett, ezért a kormány úgy döntött, hogy felfüggeszti az idősek vásárlási idősávját.



"Arra azonban felhívjuk a figyelmet, hogy vásárlás során továbbra is kötelező a maszk viselése! Az időseket arra kérjük, hogy ha tehetik, akkor inkább kérjék hozzátartozójuk segítségét a bevásárláshoz, de ha személyesen mennek vásárolni, akkor kerüljék a zsúfolt üzleteket!" - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.