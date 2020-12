Üzem

Elviselhetetlen a gödi Samsung-gyár zaja, nem tudnak aludni a környékbeliek

Az elmúlt napokban elviselhetetlenné vált a Samsung gödi akkumulátorgyárának zaja – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán a Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület. A merce.hu szerint a lakosság hosszú ideje konfliktusban áll a Samsunggal, a feszültség egy jelentős része abból következik, hogy a gyár folyamatosan bővül.



A Mérce.hu szerint azonban a cég se véderdőt nem telepített, se zajvédő falat nem épített az utóbbi két évben, a gyár folyamatos működésével járó zajnak így semmi sem állja útját a lakott terület irányába. A Samsung környezetében élő gödiek másfél-két éve hallgatják a gyár hűtőtornyainak zúgását, ami nem csupán zavaró, hanem egészségügyi károsodáshoz is vezet hosszú távon. A probléma tehát nem újkeletű, időnként azonban – ahogy arra most is felhívták a figyelmet a lakosok – súlyosbodik.



A zajra a legutóbbi bővüléssel kapcsolatos szeptemberi közmeghallgatáson is panaszkodtak a helyiek, amire válaszul a Samsungnak dolgozó szakemberek is elismerték:

valóban nem a legszerencsésebb helyre telepítették az éjjel-nappal működő hűtőtornyokat, ezért zajszimulációt is végeztek, és elkezdtek foglalkozni a kérdéssel. Az utólagos zajcsökkentéssel kapcsolatban ugyanakkor hozzátették: a gyárban alkalmazott technológiáknak is vannak kötöttségei, a hűtőtornyok áthelyezése rendkívül bonyolult lenne, ezért valamilyen más megoldást kell eszközölni.



Hogy intézkedésre kényszerítse az illetékes hatóságot és a Samsungot, az egyesület korábban panaszbejelentő formanyomtatványt hozott létre a helyiek számára, amit ezúttal is használatba vettek az érintettek:



„A hétvégén olyan elviselhetetlen zajt bocsájtott ki a Samsung gyár este, éjjel, hajnalban és reggel, hogy az egész család nyugalmát, pihenését és éjszakai alvását – zárt ablakokon keresztül – nagyon súlyosan akadályozta.”



„A 6 és 9 éves gyerekek 2020. december 7-én, hétfőn hajnali 4-kor keltek sírva, panaszolva, hogy a zaj miatt nem tudtak aludni. A folyamatos zúgás konkrétan olyan hangos volt, mintha zárt ajtó mögül a mosógép centrifugálását hallgattuk volna, hosszú-hosszú, estétől reggelig terjedő órákon át. Aludni mindannyian szakaszosan tudtunk. A kisebb, 6 éves gyermeket iskolába sem tudtuk küldeni a mai napon, annyira kimerült volt.”



„A zajszennyezés mértéke éjszakáról-éjszakára nő, 1000 m-re a gyártól a teraszomon éjszakánként 40 dB feletti zajszinteket van lehetőségem mérni, nemcsak hétköznapokon, de bármelyik hétvégén is. Napközben pedig, az építkezés zajával együttvéve Budapest forgalmas belvárosában érezhetem magam, holott éppen ennek elkerülése végett költöztem 20 éve a Samsung-mentes agglomeráció e csendes kertvárosába” – idézte a hétvégén beérkezett panaszokat a Göd-ÉRT.

Ráadásul a Samsung által kibocsátott zaj a monotonitása és frekvenciája miatt a határérték alatt is elviselhetetlen - írták.