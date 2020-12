Koronavírus

SE: lehet kivételt tenni a látogatási tilalom alól az életveszélyes állapotban lévő beteg esetén

A látogatási tilalom alól kivétel tehető az életveszélyes állapotban lévő beteg esetén - mondta a Semmelweis Egyetem (SE) klinikai rektorhelyettese szerdán az M1 aktuális csatornán.



Szabó Attila hozzátette: a fekvőbetegek hozzátartozóinak telefonos információs vonalat hozott létre a Semmelweis Egyetem, amelyen a klinikákon folyó koronavírus-ellátás gyakorlati kérdéseiről, így egyebek mellett a csomagküldés és csak a kivételes esetekben engedélyezett látogatások lehetőségeiről lehet információkat kapni.



A hozzátartozók látogatásához védőfelszeléseket is biztosítanak az SE klinikái - jegyezte meg a rektorhelyettes. Mint mondta, a beteg állapotáról a felvételkor megnevezett személy tájékozódhat, ha pedig erre nem került sor, a legközelebbi családtagok kaphatnak információt.



Tudatta: hétköznapokon 8 és 16 óra között diszpécserekkel is beszélhetnek a legközelebbi hozzátartozók. Elsősorban a kritikus, súlyos állapotban lévő betegek esetén 12 és 16 óra között a betegeket ellátó orvosokkal is lehet beszélni - fűzte hozzá Szabó Attila.



A +3614591500-s telefonszámán az 1-es melléket választva a nap 24 órájában témák szerint menüpontokba rendezett tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők - hangzott el a műsorban.