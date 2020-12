Illegális bevándorlás

Bakondi: idén több mint 39 ezer migránst fogtak el vagy fordítottak vissza a magyar határon

Idén már több mint 39 100 határsértőt fogtak el vagy fordítottak vissza a magyar határon - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György közölte, nagy "nyomás" alatt áll Magyarország déli határszakasza, főleg a szerb-magyar közös határ. A migránsok mellett az embercsempészek is aktívak: 414-et fogtak el és vontak büntetőeljárás alá.



Az illegális bevándorlók Románia és Horvátország felől is megkísérlik a bejutást, ezért a rendőrség és a Magyar Honvédség - szükség szerint - átcsoportosítja erőit, hogy megakadályozzák a határsértést - tette hozzá.



Bakondi György elmondta azt is, a migránsok módszerei nem változtak: a hűvös idő beköszöntével egyre jellemzőbb, hogy teherautókon, autókon rejtőznek el vagy alagutakon próbálnak átjutni, esetleg megrongálják a határkerítést.



A belbiztonsági főtanácsadó a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kitért arra is, azért sem csökkent télre a migránsok száma, mert az Európai Unió nyilvánosságra hozott tervei - miszerint lakást, szavazati jogot és szociális ellátást adnának nekik - ösztönzik a bevándorlókat.