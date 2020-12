Szájer-botrány

Brüsszeli orgia: előkerült egy videó a rendőrségi rajtaütésről

Szájer József múlt hét vasárnap mondott le EP-képviselői posztjáról, majd kiderült, hogy ezt megelőzően, pénteken egy orgián vett részt Brüsszelben, ahonnan az ereszcsatornán keresztül próbált menekülni a rendőrök elől, akik drogot találtak nála. 2020.12.07 18:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Blikk birtokába került egy videó a rajtaütésről, amelyet a belga rendőrség azon az orgián hajtott végre, amelyen Szájer József lemondott EP-képviselő is jelen volt.



A rendőrök november 27-én este fél tíz körül jelentek meg a helyszínen, miután a belga ügyészség közlése szerint a szomszédok értesítették őket az ingatlanból kihallatszó zajok miatt.



A Blikk által közölt rövid videón nyolc rendőr látható, ám a kamerázó vendéget hamar leállította egyikük. A felvételen látható továbbá, hogy az egyik rendőr telefonon diktálja be az egyik vendég adatait, valamint további információkat kér tőle a személyazonosságáról. A nyolc rendőr közül ketten fekete civil ruhát viseltek.



A felvételen látható, hogy jelentős rendőri erők vonultak ki a helyszínre a lakossági telefonhívásra, de az ügyészség közleménye szerint akkor még csak a koronavírus-járvány miatti korlátozások megsértésének gyanújával.



A szexparti szervezője, David Manzheley hivatalos panaszt tett a rendőrségen az intézkedés módja miatt, a Blikk birtokába került beadványban a házigazda kifogásolta, hogy a rendőrök állítása szerint engedély nélkül mentek be lakásába, illetve elmondása szerint több rendőr is súlyosan rasszista és homofób megjegyzéseket tett a vendégekre, és kisebb tusakodás is kialakult pár rendőr és a meztelen vendégek között



