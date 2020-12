Koronavírus-járvány

Operatív törzs: 886 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén - videó

A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt a hétvégén 886, ebből a tízezernél több lakosú településeken 768 esetben intézkedtek a rendőrök - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes tájékoztatása szerint a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta 11 602 rendőri intézkedés történt a maszkviselés szabályainak megszegése miatt.



A rendőrök a hétvégén a tízezernél több lakosú települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott maszkviselési kötelezettségek be nem tartása miatt 768 emberrel szemben léptek fel. Ez a megelőző hétvégéhez képest 31,2 százalékos emelkedést jelent - jegyezte meg.

Hozzátette: a tömegközlekedési eszközökön és a megállóhelyeken 41 emberrel, míg az üzletekben és bevásárlóközpontokban 77 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 558 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 152 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 406 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.



A kijárási tilalmat az elmúlt két napon 1361-en szegték meg, további 4 ember a kutyasétáltatásra vonatkozó szabályt nem tartotta be.



A kijárási korlátozás november 4-étől, a kijárási tilalom november 11-étől van hatályban. November 4-étől a rendőröknek 10 530 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük.



Az elmúlt két napon is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 197 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 7049 alkalommal intézkedtek.



A hétvégén 57 215 alkalommal ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Szombaton és vasárnap 18 554 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így 47 124-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 3835-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.



A járvánnyal összefüggésben március óta 492 bűncselekmény miatt indult eljárás, az ügyekben eddig összesen 98 gyanúsítottat hallgattak ki - ismertette.



Újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: vannak olyan élethelyzetek, amikor forgalmi okból, például baleset vagy útlezárás miatt nem ér haza valaki 20 óráig, ezekben az esetekben méltányosságból eltekintenek a szankciók alkalmazásától. Ugyancsak kérdésre válaszolva két konkrét esetet említett: nem büntettek meg egy embert, akinek hazafelé tartva meghibásodott az autója és egy másikat sem, aki még a jogszabály hatályba lépése előtt vásárolt repülőjegyet és kijárási tilalom ideje alatt a reptérre tartott.



Hangsúlyozta: a kijárási tilalom célja a fertőzés terjedésének megakadályozása, lassítása és kérte a szabályozás betartását mindenkitől az emberek életének, egészségének és testi épségének megóvása érdekében.