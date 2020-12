Liget Budapest

Átadták a Múzeum Mélygarázst - videó

Átadták vasárnap a Városligetben a Múzeum Mélygarázst és a felette kialakított promenádot, amely a Liget Budapest Projekt részeként valósult meg.



Az eseményen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy az egykori Felvonulási térnek történelmi jelentősége van, hiszen egykor nem csupán a Városligeti Színház állt itt, hanem a Regnum Marianum is.



Most a tér megújult úgy, hogy az autóforgalmat a föld alá terelték. Naponta átlagosan több mint ezer gépkocsi fordul itt meg, ehhez képest most egy nyolcszáz férőhelyes mélygarázs jött létre, amely a lehető legmodernebb lehetőségeket kínálja: az elektromos járműveket tölteni lehet, zuhanyzókat és biciklitárolókat alakítottak ki. Tizenkétezer négyzetméter zöldfelület jött létre - hangsúlyozta Gulyás Gergely.



A miniszter szavai szerint Budapest szívében új tér nyílik meg, amely lehetővé teszi az átjárást a Stefánia úttól egészen a Hősök teréig. A múzeumi negyed gyalog is megközelíthető lesz, és a családoknak olyan színvonalas szórakozási lehetőséget nyújt, ami eddig nem volt elérhető - mondta, hozzátéve: a kormány szeretné, hogy mindenki birtokba vegye a Ligetet, hiszen az az egész országé.



Gulyás Gergely reményét fejezte ki, hogy a főváros megújítása nem fog megakadni azok miatt a "sokszor kicsinyes politikai viták miatt, amelyek a 2019-es főpolgármester-választás óta jellemzik a budapesti közéletet". A kormánynak a Városligetben is szép tervei vannak, épülnek és jogerős építési engedéllyel is rendelkeznek épületek - emelte ki a miniszter, aki az egész nyugati világ legnagyobb zöldfelület-megújítási és múzeumépítési programjának nevezte a Liget Budapest projektet.

Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa közölte, hogy hétfőtől a nagyközönség számára is megnyílik a most átadott parkoló. A járványveszély idején este hét órától reggel hétig ingyenesen lehet használni, ahogyan minden más garázst, de a környéken lakók később is kedvezményt kapnak majd - tette hozzá.



A miniszteri biztos kiemelte: az akadálymentesen hozzáférhető mélygarázs egész Európában egyedülálló, látványos különlegessége, hogy belső tereit a nemzeti képtár gyűjteményéből válogatott alkotások másolatai díszítik, amelyek nemcsak a vizuális élményt növelik, hanem a tájékozódást is segítik.



A falakon 12 kiemelkedő magyar mester, köztük Moholy-Nagy László, Kassák Lajos, Victor Vasarely, Maurer Dóra és Keserü Ilona egy-egy geometrikus, nonfiguratív remekművének reprodukcióit láthatja a közönség a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Vasarely Múzeum gyűjteményéből.



Baán László elmondta, hogy a mélygarázs megnyitása a Városliget autómentesítésének fontos mérföldköve, amelyet a tervek szerint további lépések követnek, és legvégül a Kós Károly sétány valódi, autóforgalom-mentes sétánnyá alakításával válik teljessé.



A Városliget a jövőben is új zöldfelületekkel fog bővülni, az eddigi 60 százalékos zöldfelületi arány 65 százalékra fog nőni, egyebek között a korábban lebetonozott felületek visszazöldítésével - jegyezte meg a miniszteri biztos.



Baán László emlékeztetett arra, hogy a már teljesen szerkezetkész Néprajzi Múzeum átadása jövőre lesz, akárcsak a Magyar Zene Házáé.