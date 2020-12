Koronavírus

Karácsony: tegyük együtt biztonságossá az ünnepi készülődést!

Karácsony Gergely az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében úgy fogalmaz: "arra kérek mindenkit, hogy továbbra is kerüljék azokat a helyzeteket, amelyek a járvány továbbterjedését segíthetik. Gondoskodjanak időben a karácsonyi ajándékok megvásárlásáról".



A főpolgármester arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes olyan időben vásárolni, amikor nincs tömeg a boltokban, vagy inkább az online vásárlást választani.



Továbbá érdemes azokat a kisebb boltokat keresni, ahol kisebb a tömeg és amelyek egyébként is nehéz helyzetbe kerültek a járvány ideje alatt, így a helyi, budapesti vállalkozásokat is tudjuk támogatni - teszi hozzá.



A politikus emlékeztet arra, hogy csaknem az egész évet meghatározó koronavírus-járvány most is tombol Magyarországon. Ezért az adventi időszak, a várakozás időszaka is nagyon más idén, mint ahogy azt megszokhattuk.



Bár Budapesten - köszönhetően a budapestiek fegyelmezettségének és az időben meghozott fővárosi intézkedéseknek - most úgy tűnik, mintha jobb lenne a helyzet, "semmi okunk hátradőlni" - figyelmeztet.



A pandémia a sok családi ünnep és a húsvét után a karácsonyi készülődéssel és magával az ünneppel kapcsolatos terveinket is felülírja és karácsonyig nem számíthatunk arra, hogy a veszély érdemben csökkenni fog - tette hozzá.



Ebben a helyzet fontos, hogy hallgassunk a szakértőkre és remélem, hogy a kormány is így tesz majd - szögezte le.



Szerinte érdemes az ajándékvásárlással inkább élményt vásárolni a szeretteinknek, amit a járványhelyzet elmúlása után közösen élhetünk át. Például a fővárosi színházak, mozik, gyógyfürdők, az Állatkert és még sokan mások számos kedvezményt és ajándékutalványt kínálnak, melyek nemcsak jó és hasznos ajándékok, hanem a vásárlással az intézmények jövőjét is támogatjuk - sorolja.



"A budapestiek eddig is nagyon fegyelmezetten viselkedtek a járvány során, és tudom, hogy az ünnepek közeledtével egyre nehezebb megfelelni ezeknek a szabályoknak, de ha kitartunk, akkor le fogjuk győzni a járványt és akkor jövőre is lesz kivel közösen ünnepelni" - fogalmaz közleményében a főpolgármester.