Koronavírus

Speciális látogatószobát alakítottak ki a kardiológiai intézetben

A helyiség a Szívünk kamrája elnevezést kapta, ahol az adventi és ünnepi időszak alatt a kórházban fekvő szívbetegek - a látogatási tilalom alatt is - találkozhatnak szeretteikkel. 2020.12.04 12:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Speciális látogatószobát alakítottak ki a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben - tájékoztatta az intézmény pénteken az MTI-t.



A helyiség a Szívünk kamrája elnevezést kapta, ahol az adventi és ünnepi időszak alatt a kórházban fekvő szívbetegek - a látogatási tilalom alatt is - találkozhatnak szeretteikkel.



A kivitelezés lényege, hogy egy kétbejáratos teremben plexifalakkal leválasztottak egy szobát, így a hozzátartozók úgy tudnak az ott kezelt gyerekekkel és felnőttekkel találkozni, hogy közben nem szegik meg a látogatási tilalmat.



A látogatók nem lépnek be az épületbe, ugyanis a kórház Fehér Holló utcai bejáratnál található két üvegajtó közötti zsilipes részt alakították át "betegsimogató" szobává. A bent fekvő páciensek egy másik ajtón lépnek majd be a szobába, amelyben egy kerek ablaknak köszönhetően egyszer használatos, vállig érő műanyag kesztyűt viselve meg is érinthetik egymást.



Az intézmény december 5. és január 5. között minden nap 12 és 16 óra között, fél órás beosztásban teszi lehetővé az itt gyógyulóknak, hogy találkozhassanak szeretteikkel - olvasható a közleményben.