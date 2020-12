Természetvédelem

Decemberben jelenik meg az új Európa Fészkelő Madarainak Atlasza

A kiadvány különlegessége, hogy az 1997-ben megjelent első madáratlasz adatai alapján az elmúlt 30 év változását is bemutatja. 2020.12.05

Decemberben jelenik meg az Európa Fészkelő Madarainak Atlasza új kiadása. A több mint 900 oldalas, angol nyelvű kiadvány 50 európai ország fészkelő madárállományáról nyújt adatokat - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) az MTI-vel pénteken.



Az új atlasz (European Breeding Bird Atlas) az Európa területén fészkelő 596 madárfaj előfordulását, állománynagyágát mutatja be, a 2013 és 2017 közötti időszakot vizsgálva - írja a közlemény, amely szerint az összefoglaló munka mérföldkövet jelent az európai madártani kutatások és az ezekhez kapcsolódó természetvédelmi tevékenységek terén.



A madáratlasz felmérő munkái Európa több mint 50 országában, öt éven keresztül zajlottak az Európai Madárszámlálási Tanács (EBCC) koordinálásában, összesen 120 ezer fő részvételével, többségük önkéntes volt. A felmérés Európa szinte teljes területét lefedte, pontos adatokat gyűjtve a kontinens keleti részein fészkelő madárfajokról is.



A kiadvány különlegessége, hogy az 1997-ben megjelent első madáratlasz adatai alapján az elmúlt 30 év változását is bemutatja. Az új atlasz összesen 348 szerző rövid szöveges összefoglalóival és 689 nagy felbontású térképpel ábrázolja minden eddiginél részletesebben a madárfajok főbb fészkelőterületeit.



Magyarországon 2014-től több mint 1000 felmérő vett részt az európai madáratlasz adatgyűjtésében az MME szervezésében. Az összegyűjtött adatoknak is köszönhetően 2021 tavaszán fog megjelenni a magyarországi madárfajok atlasza - olvasható a közleményben.