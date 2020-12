Bűnügy

Kegyetlenül megkínozta élettársát egy nyíregyházi férfi

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az év elején féltékenységből életveszélyesen bántalmazta élettársát Nyíregyházán - tájékoztatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vezetője pénteken az MTI-t.



Martossy György megbízott főügyész közölte: a vádirat szerint a férfi öt éve élt élettársi kapcsolatban a nővel, kapcsolatukból két gyermekük született.



A külföldön, biztonsági őrként dolgozó férfi 2019 végén ötven nap elzárást kapott egy pénzbüntetés be nem fizetése miatt. Hazatérve már a repülőtéren kérdőre vonta a két gyerekkel rá váró nőt, hogy miért nem fizette ki a pénzbüntetését, emellett hűtlenséggel is meggyanúsította. Az éjszakát egy szállodában töltötték, ahol a vádlott többször megütötte a sértettet, majd arra kényszerítette, hogy a földön aludjon - ismertette a főügyész.



Másnap hazautaztak Nyíregyházára, ahol az otthon lerészegedő férfi előbb kalapáccsal ütlegelte az ágyon ülő asszony lábát, később a földre rántotta, ököllel ütötte, késsel többször megszúrta. Közben azt ismételgette, hogy azért bántja, mert számára szenvedés volt az ötven nap elzárás. Ezután egy harapófogóval ütött a nő fejére és folytatta a szurkálást is.



A férfi csak akkor volt hajlandó mentőt hívni a nő könyörgésére, ha azt mondja majd, hogy ismeretlenek bántották.



A bántalmazás következtében a sértett rengeteg sérülést szenvedett, a mellkasán ejtett szúrt seb miatt életveszélyes állapotba került.



A tettét beismerő vádlottat a bíróság letartóztatta. Az ügyészség - ha a vádlott az előkészítő ülésen is beismerő vallomást tesz - hét év börtönbüntetés kiszabását javasolja majd a Nyíregyházi Törvényszéknek - olvasható a közleményben.