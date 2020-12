Koronavírus-járvány

Gulyás: indul a vakcina-előjegyzési kampány

A koronavírus elleni vakcina előjegyzésére vonatkozó kampány elindulását jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján, amelyen arról is beszélt, hogy a miniszterelnök konzultációi után születik döntés a december 11. utáni intézkedésekről.



A vakcina-előjegyzési kampányról kifejtette: Müller Cecília országos tisztifőorvos a nyugdíjasokat levélben fogja megkeresni, amelyben lesz egy regisztrációs lap és egy válaszboríték, és ezeket minden nyugdíjas térítésmentesen visszaküldheti. Jövő héttől pedig működésbe lép a vakcinainfo.gov.hu regisztrációs honlap, amelyen bárki előjegyezhet az oltásra.



Gulyás Gergely hangsúlyozta: a védőoltások beadása önkéntes és az átoltás biztonsága érdekében államilag szervezett lesz, az államon kívüli szervezett oltási programokról szóló hírek nem felelnek meg a valóságnak.



Elmondta továbbá, hogy Magyarország újabb vakcinaprogramhoz csatlakozott, további két vakcinagyártó társaságnál vettek előjegyzésbe magyar igényeket. Emlékeztetett, hogy a Pfizer gyógyszergyártó cég oltóanyagának európai szállítása akár hónapokat is csúszhat. Ebből is jól látszik, ha azt akarjuk, hogy mielőbb és minél több oltóanyag álljon rendelkezésre, akkor mindenhol, ahol lehetőség van rá, Keleten és Nyugaton egyaránt, le kell kötni a lehetséges oltóanyag-kapacitásokat - mondta, kiemelve, hogy egy harmadik hullám csak így előzhető meg.



Közölte: Magyarország eddig 50 milliárd forintért foglalt le vakcinakapacitást.



A miniszter arról is beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök csütörtöktől konzultációkba kezd járványügyi szakértőkkel, orvosokkal, az Egészségügyi Tudományos Tanáccsal és gazdasági érdekképviseletekkel, ezután pedig az operatív törzs a kormányfő részvételével értékeli a helyzetet, majd döntés születik arról, milyen intézkedések lépjenek életbe december 11. - a most hatályos korlátozások lejárta - után.



Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a mostani prognózisok többsége decemberre teszi a koronavírus-fertőzések és a halálozások számának csúcspontját.



Ismertette: a fertőzöttek számát nézve Magyarország a 12. helyen áll az EU-s tagállamok összevetésében, ami egy helyet jelentő javulás. Hozzátette: az elhunytakat tekintve - ugyan napról napra szomorú rekordértékek születnek - a magyar adatok kedvezőbbek uniós összehasonlításban. Egymillió emberre vetítve az elhunytak számánál az EU-s átlag 613 ember, Magyarországon 526.



A miniszter jelezte továbbá, hogy a megindult tömeges tesztelések következtében a múlt héten - egymillió emberre vetítve - Magyarországon volt az ötödik legmagasabb a tesztek száma az EU átlagában. Így ma a fertőzések számában a látencia nyilvánvalóan kisebb a korábbinál - jegyezte meg a Miniszterelnökség vezetője, hozzáfűzve, hogy a gyorstesztek már elérhetőek a gyógyszertárakban, de természetesen az így elkészítettek a statisztikába nem kerülhetnek bele.

Arról is beszélt, hogy jelenleg keresni kell azokat az utakat és lehetőségeket, amelyek a gazdaság újraindítását szolgálják, és nem szabad adót növelni, hanem lehetőleg csökkenteni kell. Néhány önkormányzatnak ezzel ellentétes tervei lettek volna, de ezek megnehezítenék a mindennapi életkörülményeket és munkahelyeket veszélyeztetnének, ezért megengedhetetlenek - közölte Gulyás Gergely. Hozzáfűzte: így a 2019. december 31-i szinten stabilizálták az adókat, ennél magasabbat az önkormányzatok nem állapíthatnak meg.



Gulyás Gergely emlékeztetett: az Európai Bizottság a múlt héten egy migrációs akciótervet hozott nyilvánosságra, ami azért is megdöbbentő, mert miközben egész Európa a járvány ellen küzd, és költségvetési tárgyalások is zajlanak, az uniós testület szerint erre van most szükség. A dokumentum elkerülhetetlen, feltartóztathatatlan és állandó jelenségnek tekinti a bevándorlást, a migrációs biztos pedig 34 millió érintettről beszélt, akiknek szavazati jogot és lakást biztosítanának - magyarázta.



Úgy vélte, azoknak az országoknak, amelyek szerint a bevándorlás nem megoldás a demográfiai problémákra, és a saját életkörülményeiket veszélyezteti, nemet kell mondaniuk a költségvetéssel összekötött kondicionalitási rendeletre. Ha Magyarország nem tart ki a költségvetési vitában, minden eszközét elveszíti ahhoz, hogy meg tudja akadályozni az EU bevándorlással kapcsolatos terveit - mondta. Hozzátette: a baloldal eszközt keres arra, hogy a migrációt elutasító országokat sakkban tartsa, és ennek az eszköznek az álneve jogállami kondicionalitás.



Kijelentette: a kormány teljesen elkötelezett, semmilyen kompromisszumra nem lát lehetőséget a bevándorlás ügyében, és a költségvetésnél olyan jogi kategóriák bevezetése, amelyeket soha senki nem írt körül, Magyarországnak és Lengyelországnak nem elfogadhatók.



Közölte: a költségvetéshez és a Next Generation uniós alaphoz is egyhangúságra van szükség, Magyarország jóváhagyása nélkül nem léphet hatályba. Az alap hitelfelvételt jelentene, amelyet Magyarország - bár elviekben nem ért vele egyet - a déli tagállamokkal vállalt szolidaritás jegyében el tud fogadni, de azt nem, hogy ehhez olyan többletkövetelményeket állítsanak, amelyekkel a magyar kormány elveszíti a jogot arra, hogy a legfontosabb kérdésekben - például a bevándorlás ügyében - "mi döntsünk" - fogalmazott.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Szájer József lemondott EP-képviselő ügyével kapcsolatban idézte a kormányfő előző nap tett nyilatkozatát. E szerint amit Szájer József tett, a politikai közösségük értékrendjébe nem fér bele. Harmincéves munkáját nem fogják elfeledni és megtagadni, de cselekedete nem elfogadható és nem védhető. A történtek után Szájer József az egyetlen helyes döntést hozta, amikor a bocsánatkérést követően EP-mandátumáról lemondott, és a Fideszből kilépett. Döntését tudomásul vették.



Gulyás Gergely hozzáfűzte: személyesen is nagyra becsüli Szájer József elmúlt 30 éves munkáját. Arról, hogy az ügy Brüsszel bosszúja lenne vagy titkosszolgálatok játszottak benne szerepet, azt mondta: ezek találgatások, amelyeket a magyar kormány semmilyen formában nem kíván kommentálni.



A tárcavezetőt arról is kérdezték, hogy Deutsch Tamás kizárását kezdeményezték az EP néppárti frakciójából egyes képviselők, mert párhuzamba állította az EP néppárti frakciójának és vezetőjének, Manfred Webernek egyik megjegyzését a Gestapo és a sztálini diktatúra módszereivel. A miniszter úgy reagált: az Európai Néppárt elnöke által korábban megengedett megjegyzéshez képest amit Deutsch Tamás mondott, az "finom és szellemes". A tárcavezető szerint a demokratikus véleménynyilvánítás nem büntethető. Rámutatott: Deutsch Tamás megjegyzése senki személye ellen nem irányult, hanem egy olyan eljárás éles kritikáját adta, amely valóban semmilyen jogállami garanciával nem rendelkezik, és a jogbiztonságot sem szolgálja.



Azt is felvetették: miután Deutsch Tamás a Fidesz brüsszeli delegációvezetője, kizárása esetén a Fidesz kilép-e az Európai Néppártból. Gulyás Gergely azt mondta, először várják meg, születik-e és milyen tartalommal frakciódöntés. Egyelőre csak és kizárólag olyan pártok kezdeményezték a kizárást, akik egyébként számtalan alkalommal, napszaktól és évszaktól függetlenül, újra és újra a Fidesz kizárását is követelik - mondta.



Arra a felvetésre, hogy megszavazza-e jövő héten Orbán Viktor az uniós költségvetést és az uniós segélyalapot, megismételte: az előterjesztést nem tudják a jelenlegi formában elfogadni. Minden tagállamnak joga van a vétóhoz, így Magyarországnak és Lengyelországnak is. Ha eddig nem sikerült olyan megoldást találni, ami mindenki számára elfogadható, akkor tovább kell tárgyalni - mondta.

Hangsúlyozta: Magyarország nyitott a további tárgyalásokra, "úgy gondoljuk, lehetne megoldást találni", a jelenlegi rendelettervezet azonban nem jelent semmilyen megoldást. Hozzátette: Magyarország nem esik el semmilyen támogatástól. Az 1800 milliárdos alapból 1050 milliárd euró a hétéves költségvetési rész, és 750 milliárd az új nemzedék alap, utóbbi forrása hitel, ami a tagállamok és az unió közös adósságfelvétele - fejtette ki.



Magyarország szolidáris a pénzügyileg nehezebb helyzetben lévő déli államokkal, ezért elfogadott egy olyan válságkezelési módot, amivel alapvetően nem ért egyet. A közös hitelfelvétellel közös felelősséget is vállalnak, adósságközösségbe kerülnek a pénzügyileg Magyarországnál és a nyugati országoknál lényegesen bizonytalanabb alapokon álló déli tagállamokkal - fejtette ki Gulyás Gergely.



Magyarország január elejétől minden pályázatot kiír, képesek vagyunk ezeket finanszírozni, semmilyen érzékelhető változást nem hoz, ha a költségvetésben csak hónapokkal később lesz megegyezés - közölte a miniszter, megjegyezve: nem ezt szeretnék, és érdemi tárgyalásokon készen állnak egy jó megegyezés megkötésére.



Gulyás Gergely Ukrajnával kapcsolatban úgy értékelt: Ukrajna sokadjára bizonyította be, hogy nem tekinthető jogállamnak, és a magyar nemzetiségekkel szembeni fellépésekben kifejezetten faji alapon jár el. Tűrhetetlen magyarellenes túlkapásoknak nevezte azokat az eljárásokat, amelyeket a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének a lakásában, a Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a gazdaságfejlesztési alapítványnál folytattak le, és hangsúlyozta: ezek azt igazolják, hogy Ukrajnának egyelőre nem csupán az Európai Unióban nincs helye, hanem a NATO-ban sem.

Ezért - folytatta - Szijjártó Péter szerdán a NATO külügyminiszteri csúcstalálkozóján arra kérte szövetségeinket, hogy legyenek szolidárisak Magyarországgal, és hagyjanak fel a nyomásgyakorlással Ukrajna és a NATO társulási megállapodásával kapcsolatban.



Arra a felvetésre, hogy a kívánatosnál kevesebben vesznek részt a koronavírus-teszteléseken, nem tervezik-e kötelezővé tenni azt, elmondta: a kormánynak továbbra is az a határozott álláspontja, hogy a részvétel önkéntes. Az általános iskolai tanítók mintegy 27 százaléka, a szakiskolai pedagógusoknak pedig 36 százaléka nem kívánta magát a tesztelésnek alávetni, kényszeríteni azonban senkit nem tudnak és nem is akarnak.







Kitért arra is: a karácsonyi ünnepekre külön, speciális szabályokat érdemes elfogadni, a kormány szerdán tárgyalt erről, de végleges döntést nem hozott. Először arról kell dönteni, mi legyen december 11-e után, majd várhatóan a jövő héten tudnak arról határozni, hogy a karácsonyra, szilveszterre vonatkozó szabályok miként alakuljanak.



Az idősek vásárlási idősávjának tapasztalatait összességében pozitívnak nevezte, hangsúlyozva, hogy az idősek különleges védelemre szorulnak a járvány miatt, ezért az ő egészségük megőrzése érdekében el kell viselni az idősáv okozta kellemetlenséget.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kérdésre válaszolva megerősítette: az iparűzési adó ügyében a kormány nem hozott semmilyen döntést.



Azt, hogy megtiltották az önkormányzatoknak a helyi adók emelését, a tárcavezető azzal indokolta: a kormány következetes és világos álláspontja szerint a jelenlegi helyzetben a terheket nem szabad növelni, azokat lehetőleg csökkenteni kell.



Gulyás Gergely a Belgrád-Budapest vasútvonalra vonatkozó kérdésre válaszolva közölte: a tervezési-engedélyezési-kivitelezési szerződést tavaly írták alá, a finanszírozást biztosító hitelszerződés pedig idén áprilisban lépett hatályba. Elmondta: két évig tart a tervezési-engedélyezési szakasz, és jelenlegi a tervek szerint 2025-re fejeződik be a kivitelezés. Az új vasútvonal egy helyett két vágányon, 160 km/órás engedélyezési és 200 km/órás tervezési sebességgel, korszerű állomásokkal fogja kiszolgálni az utazókat és fuvarozókat is - tette hozzá.



Demeter Szilárd miniszteri biztosnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának vitatott írására vonatkozó kérdésre válaszolva Gulyás Gergely leszögezte: a kormány nem ért egyet Demeter Szilárd cikkében foglalt állítások jó részével.



"Úgy gondoljuk, hogy a jogos és indokolt érzékenységre és történelmi múltra tekintettel a mindennapi életben tapasztalható visszásságokkal való összehasonlítása a holokausztnak nem elfogadható" - fogalmazott. Hozzátette: ezért helyesnek tartják, hogy hogy Demeter Szilárd elnézést kért és visszavonta a cikkét.



Mint mondta, a kormány álláspontja általánosságban is az, hogy nagy történelmi tragédiák, a kommunizmus, a nácizmus áldozatainak szenvedéseivel való összehasonlítások szerencsére a jelenlegi korban nem lehetnek megalapozottak, ezért ezektől tartózkodni kell.



Az őrizetbe vett agárminisztériumi helyettes államtitkár ügyét Gulyás Gergely úgy kommentálta: jól mutatja ez az ügy is, hogy Magyarországon a korrupcióval szemben zéró tolerancia van.

Közölte: az érintett helyettes államtitkár felmentését a miniszter kezdeményezte, a miniszterelnök pedig már alá is írta azt.



Arra a kérdésre, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól (ITM) miért került át a Miniszterelnökséghez az EU-s források felhasználásának feladatköre, Gulyás Gergely azt mondta: Palkovics László kereste meg, hogy miután a központi koordináció és számtalan fejlesztési program a Miniszterelnökségnél van, ezért az uniós források felhasználásának feladatköre is "illeszkedne a Miniszterelnökség portfóliójába". Miután a miniszterelnök ezt támogatta, így megtörténik a feladatátadás 2021. január 1-jétől, és a korábban kinevezett Ágostházy Szabolcs államtitkár vezetésével a terület a Miniszterelnökséghez fog tartozni - közölte.



Az orvosok új szolgálati jogviszonyára vonatkozó kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta: január 1-jét követően mindenki emelt béreket kap, az új jogviszony elfogadására pedig március 1-ig van lehetőség. Hozzátette: ha valaki nem fogadja el az új jogviszonyt, akkor is emelt fizetést kap januárban és februárban.



A tervek szerint a Black Lives Matter (BLM) - mozgalomnak Ferencvárosban állítandó szobor ügyében a miniszter úgy fogalmazott: a BLM az Egyesült Államokban alapvetően egy rasszista mozgalom, amely nem ismeri el egyenjogúaknak a színesbőrűeket és a nem színesbőrűeket, ami minden normális, a 20. század mércéit elfogadó emberi jogi gondolkodással ellentétes. Ezért nem az a rasszista, aki a BLM-mozgalomnak állítandó szobrot ellenzi, hanem az, aki szobrot állít - fogalmazott.



A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanulmányi félévének érvénytelenítéséről szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy az Oktatási Hivatal már az erről szóló rendeletmódosítás előtt állást foglalt, miszerint nem ismerhető el az első félév az egyetemen.