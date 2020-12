Botrány

A brüsszeli buli házigazdája szerint Szájer azt mondta neki, hogy ő is rendezett már szexpartit a saját lakásában

David Manzheley volt annak a brüsszeli orgiának a házigazdája, amin Szájer József is részt vett múlt pénteken, két nappal a lemondása előtt. 2020.12.02 17:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

David Manzheley a belga De Standaard-nak azt nyilatkozta: Szájer József azt nem mondta meg neki, hogy EP-képviselő, azt viszont igen, hogy régóta él Brüsszelben és azt is megemlítette, hogy ő is rendezett már a saját otthonában szexpartit.



David Manzheley volt annak a brüsszeli orgiának a házigazdája, amin Szájer József fideszes EP-képviselő is részt vett múlt pénteken, két nappal a lemondása előtt. A férfi a belga De Standaard-nak nyilatkozott a buliról. Beszámolója fő vonalakban egybevág az eddigi információkkal - írja a 444.hu -,de egyes pontjain újdonságokat is tartalmaz.



A férfi a lapnak elmondta: alapesetben úgy kéthavonta, hobbiként, élvezetből (nem pénzkeresés végett) szokott ennél sokkal nagyobb, durván százfős meleg orgiákat rendezni bérelt lakásokban és más helyszíneken.



A mostani eseményt saját belvárosi lakásába szervezete meg, és Whatsappon hirdette, barátai körében. A részvétel feltétele az volt, hogy az illető ne legyen HIV-pozitív vagy koronavírusos. Végül tízen mondtak igent a meghívásra, köztük többen olyanok, akik már átestek a covidon, ők mind elhozhatták egy-egy barátjukat. Manzheley szerint így került a társaságba Szájer József is, akit a házigazda - saját bevallása szerint - korábban nem ismert.



A házigazda elmondása szerint a "szakállas férfi" a délután hatkor kezdődő buli elején röviden bemutatkozott neki, azt viszont nem mondta meg, hogy EP-képviselő, csak hogy régóta él Brüsszelben, és azt is megemlítette, hogy ő is rendezett már a saját otthonában szexpartit.



Manzheley azt is elmondta, nem háborodott fel azon, amikor utólag megtudta, hogy a vendége olyan EP-képviselő, akit odahaza egyesek melegellenesnek tartanak, mert mint mondta, eleve nem érdekli a politika és bár ez képmutatás, de nem Szájer az egyetlen "képmutató politikus".



A házigazda egyébként azt állítja, hogy - a korábbi hírekkel ellentétben, miszerint ezért hívták ki rájuk a rendőröket - az ő bulijain nincs zene és tánc, viszont szinte alapszabály, hogy a vendégeknek meztelenre kell vetkőzniük. Mint mondta, amikor a rendőrség megjelent, ő éppen az egyik szobában szexelt, így nem tudja pontosan, mi történt a nappaliban, és azt sem érti, hogy Szájer József hogyan lehetett felöltözve, amikor elmenekült a rendőrök elől.