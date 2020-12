Botrány

A Nemzetbiztonsági bizottság elé kerül a Szájer-ügy

A bizottság elnöke szerint több probléma is van azzal az elmélettel, hogy Szájer Józsefet a német titkosszolgálat buktatta le, válaszul a magyar kormány és Orbán Viktor vétójára. 2020.12.02 15:22 ma.hu

A Nemzetbiztonsági bizottság jövő heti ülésén a Szájer-botránnyal is foglalkozni fog - közölte Stummer János, a bizottság elnöke.



A közlemény emlékeztet: ugyanezen az ülésen kerül majd sor Szijjártó Péter éves miniszteri meghallgatására is, "így a külügyminiszternek nyílt ülésen is alkalma lesz tényekkel alátámasztva beszámolnia a Szájer-ügyből következő esetleges nemzetbiztonsági kockázatokról és más országok titkosszolgálatainak lehetséges beavatkozásairól".



A bizottság elnöke szerint egyébként több probléma is van azzal az elmélettel, hogy Szájer Józsefet a német titkosszolgálat buktatta le, válaszul a magyar kormány és Orbán Viktor vétójára.



"Egyrészt eltereli a közfigyelmet a botrány valódi magváról, a politikusként kimondott szavak és a magánemberként viselt dolgok közötti égbekiáltó ellentmondásról. Másrészt egy rendkívül aggasztó dolgot állít, méghozzá mindenfajta bizonyíték nélkül: mármint azt, hogy egy idegen ország titkosszolgálata a magyar belpolitika folyamatait alapvetően meghatározó módon, akár a soron következő választásra is hatással, közvetlenül avatkozik be a magyar belügyekbe. (...) Mindezek mellett kommunikációs menekülőutat is biztosít a Fidesznek: Szájert most azért büntetik, mert szembe mert szállni Brüsszellel, Soros Györggyel és a gonosz, bevándorláspárti EU-bürokratákkal" - fejtette ki Stummer közösségi oldalán.