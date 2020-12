Koronavírus

Országos tisztifőorvos: változatlanul a járványgörbe ellaposítása a cél

Az ellátórendszer terhelésének csökkentése érdekében jelzőrendszert működtetnek, amely naponta mutatja az egyes egészségügyi intézményekben a betegek és a személyzet létszámát - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília elmondta: változatlanul a járványgörbe ellaposítása a cél, enyhítve ezzel azt a rendkívüli terhelést, amely az egészségügyi ellátórendszerre hárul. Jelenleg 78 kórházban kezelnek már koronavírusos beteget, ezért a terhelés egyenletesebbé tételéért olyan jelzőrendszert működtetnek, amely napi szinten jelzi, hol mutatkozik hiány az ellátó személyzetben.



A járványügyi adatokat ismertetve elmondta, az elmúlt napon 4136 új fertőzöttet regisztráltak, 165-en elhunytak. Az elhunytak 4 százalékánál semmilyen alap- vagy kísérőbetegséget nem tudtak azonosítani - ismertette.



Kórházban 7732 embert ápolnak koronavírus-fertőzéssel, és - mint mondta - a számuk még mindig kissé növekvő tendenciát mutat, de a növekedés lassul. Lélegeztetőgépen 649-en vannak.



Kérdésre válaszolva Müller Cecília beszámolt arról is, hogy a járvány magyarországi kezdete óta 21 144 gyereknél (18 év alattiaknál) állapították meg a fertőzést, ez az összes fertőzött 9 százaléka. Jelenleg kórházban 28 gyerek van, azonban egyikük sem szorul lélegeztetésre.



A szakember kitért arra is, hogy lehetőség szerint a karácsonyi bevásárlásoknál is el kell kerülni a zsúfolt helyeket, "a plázákban ne sétáljunk céltalanul", a céltudatosabb vásárlást és az online ajándékbeszerzést ajánlotta.



Müller Cecília kérdésre elmondta, annak is javasolja majd a koronavírus elleni védőoltás beadatását, aki átesett a fertőzésen. Hozzátette: a jelenlegi tudományos ismeretek szerint a fertőződés után fél év a szervezet védettsége az újrafertőződés ellen. Megerősítette: hamarosan elindul a vakcinainfo.gov.hu internetes oldal, ahol jelentkezni lehet a védőoltásra.



Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy a favipiravir készítményeket kizárólag kórházban fekvő betegek kaphatják, a háziorvos azokat nem írhatja fel.



Müller Cecília közölte: a kormány a jövő héten dönt arról, hogy a karácsonyi ünnepek idején milyen rendszabályok, higiénés feltételek lesznek érvényben.