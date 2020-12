Koronavírus

Olaszországban az ünnepek alatt a települések között is korlátozzák a mozgást

A koronavírus-járvány miatt december 25-én és 26-án, valamint január elsején is korlátozni fogják Olaszországban a városok, települések közötti mozgást a többfős találkozások megakadályozására - jelentette be Roberto Speranza egészségügyi miniszter szerda délelőtt parlamenti felszólalásában, amelyben az oltóanyag elosztásáról is beszélt.



Roberto Speranza a képviselőházban vázolta az ünnepekre tervezett járványintézkedéseket, amelyek december 4-én lépnek életbe. A végleges rendelkezésekről a szerda esti kormányülésen határoznak.



Az egészségügyi miniszter kijelentette, hogy az ünnepek alatt sem akarják jelentősen enyhíteni a tartományok közötti mozgásra vonatkozó eddigi korlátozásokat. December 25-én és 26-án, valamint január elsején viszont a városok, települések közötti mozgást is vissza akarják szorítani.



"Az idei karácsonyi és újévi ünnepléshez a lehető legkomolyabban kell állunk, ha el akarjuk kerülni az újabb zárlatot januárban. Minél jobban korlátozni kell az emberek közötti találkozást" - hangoztatta Roberto Speranza. Hozzátette, nem szabad illúziókban ringatniuk magukat, mivel a járvány újabb, harmadik hulláma már küszöbön áll.



Olaszországban október eleje óta fokozatosan korlátozásokat vezettek be, majd november első hetétől vörös, narancssárga, sárga színű sáv szerint osztályozták a régiókat a járvány erőssége alapján. Decemberre a SARS-CoV-2 koronavírus reprodukciós rátáját sikerült 1,08-as értékre leszorítani, így az ünnepek előtti időszakban enyhe oldás várható a gazdaság, főleg a kereskedelem ösztönzésére. A kormány azonban már korábban jelezte, hogy az ünnepek idejére újabb szigorítás várható.



A hírek szerint nem oldják fel a jelenleg este 10 órától érvényes kijárási tilalmat sem, ami megnehezítheti az ünnepi vallási szertartások megtartását. A kormány nem akarja engedélyezni a sípályák megnyitását sem.



Az egészségügyi tárca vezetője bemutatta az országos vakcinaelosztási programot. Roberto Speranza elmondta, hogy 202 millió dózist vásárolnak: több mint 40 milliót az AstraZenecatól, 26,9 milliót a Johnson & Johnsontól, több mint 40 milliót a Sanofitól, 26 milliót a Pfizer-BioNTechtől, több mint 30 milliót a CureVactól és majdnem 11 milliót a Moderna gyógyszergyártótól.

Roberto Speranza közölte, hogy az oltás országos és ingyenes lesz, és nem lesz kötelező, de széles kommunikációs kampánnyal ösztönzik majd a részvételt. Az első körben - a tervek szerint január végétől - az egészségügyi dolgozók, az idősotthonok dolgozói és lakói, majd az idős korosztály többi tagja, a rendfenntartó erők és a pedagógusok részesülhetnek oltásban. Azt a vakcinát, amely nem igényel rendkívüli hűtési feltételeket, többek között a kórházakban tervezik tárolni. A rendkívüli tárolást igénylő oltóanyagot területi, mintegy 300 vakcinaállomáson keresztül juttatják célba. A vakcina beadásához húszezer egészségügyi dolgozó kell, ezért a diplomás, de szakvizsga nélküli fiatal orvosok bevonását tervezik, valamint a fegyveres erők együttműködésére is számítanak. A nagy mennyiségű injekciós tű, fertőtlenítőszer és más eszközök beszerzéséhez már kiírták a pályázatokat.



Olaszországban már több mint 56 ezren haltak bele az új típusú koronavírus okozta betegségbe (Covid-19).