Karácsony Gergely egy Pilinszky-idézettel reagált Szájer József botrányára

2020.12.02

Mint arról korábban a ma.hu is beszámolt, belga lapértesülések alapján derült ki, hogy a Fidesz EP-képviselője, Szájer József azért mondott le váratlanul vasárnap, mert péntek este rendőrségi rajtaütés során elkapták, miközben az ereszcsatornán mászva menekült egy, a kijárási korlátozást megszegve rendezett 25 fős brüsszeli szexbuliról. Szájer táskájában exstasy-tablettákat is találtak, ő azt állítja, nem tudja, hogyan kerültek oda, de a bulin való részvételét elismerte. Az orgia rendezője szerint Szájert nem hívták meg az összejövetelre.



Karácsony Gergely Facebook-oldalán reagált az esetre.



"A hamisság mindenképp önzésből fakad, sorsa is szükségszerűen véges. Vele szemben az igazság csak ideiglenesen veszíthet, sorsa viszont szükségszerűen torkollik a végtelenbe. Az igazság ezért sose lehet türelmetlen vagy támadó, és sose irányulhat senki ellen. Tartalmára hogyan is cáfolhatna rá természete? Győzelme a szelídekre vár, és a türelmesekre" - idézte Pilinszky János szavait a főpolgármester.



A botrány kirobbanása után elárasztották az internetet a mémek.