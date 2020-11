Magyarország-Németország

Orbán Viktor: Schulz éveken át támadta Magyarországot, mert megvédi határait és nem fogad be bevándorlókat

Az örökölt nyugati (gazdasági) versenyelőny csökken, mert Közép-Európa felzárkózik, és a 2020-as évek végére beáll az egyenlő versenyhelyzet, "addig is több önuralmat kérünk Schulz úrtól és elvbarátaitól" - közölte Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a német szociáldemokrata párt volt elnökének címzett válaszában. Hozzátette: Martin Schulz éveken át támadta Magyarországot, mert megvédi határait, és nem fogad be bevándorlókat. "Pedig a két dolog közötti összefüggés nyilvánvaló" - jegyezte meg.



Orbán Viktor az MTI-hez eljuttatott levélben arra reagált, hogy Martin Schulz a Deutschlandfunk rádióban a sajtó elnyomásával, antiszemitizmussal és haszonleséssel vádolta Magyarországot.



Válaszában leszögezte: Martin Schulznak nincs igaza, mert állításával ellentétben a magyar sajtó szabadabb és sokszínűbb, mint a német. "Antiszemitizmus ügyben pedig elképzelhetetlen Magyarországon az, ami Németországban ma is megtörténhet, zsidó személyek nyílt zaklatása és bántalmazása" - írta a miniszterelnök.



Hozzátette: Martin Schulz éveken át támadta Magyarországot, mert megvédi határait, és nem fogad be bevándorlókat. "Pedig a két dolog közötti összefüggés nyilvánvaló" - jegyezte meg.



A kormányfő szerint Martin Schulz "legnagyobb lódítása" az uniós pénzalapokra vonatkozik. "Schulz és sok más német is úgy tesz, mintha ők pénzt adnának a szegényebb országoknak, és nettó befizetők lennének. Pedig éppen fordítva igaz: ők az egységes piacnak nevezett európai gazdasági rendszer nettó haszonélvezői. Az egységes piacon megtermelt profitjuk egy részét adják vissza a többi tagállamnak az Európai Unió költségvetésén keresztül, aminek nagyobbik része ismét náluk szokott kikötni" - közölte.



Ez az európai gazdasági erőviszonyok realitása, és nekünk ezzel kell együtt élni - fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint "súlyos hipokrácia, ha egyes német politikusok azt várják tőlünk, hogy ezért még hálásak is legyünk".



Kifejtette: Magyarország esetében az Európai Unió gazdagabb államai, élükön Németországgal, évente körülbelül 6 milliárd eurót visznek el különböző jogcímeken. Eközben Magyarország az unió költségvetéséből körülbelül évi 4 milliárd eurót kap - fűzte hozzá.



"A helyzet világos. Németországnak nem pénzébe kerül Magyarország uniós tagsága, hanem Németország pénzt keres rajtunk" - olvasható a miniszerelnök válaszában.



Ráadásul - mint fogalmazott - ez a német fölény nem a németek nagyobb szorgalmának vagy tudásának köszönhető. "Egyszerűen azért van így, mert Magyarország szovjet megszállás alatt élt, Németországnak pedig csak a harmada. Nyugat-Németország 45 évig tőkét halmozhatott fel, mialatt bennünket a szovjet-kommunisták folyamatosan kifosztottak" - írta.



A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: az örökölt nyugati versenyelőny csökken, mert Közép-Európa felzárkózik, és a 2020-as évek végére - részben az Európai Unió konvergenciapolitikájának köszönhetően - beáll az egyenlő versenyhelyzet. "Addig is több önura