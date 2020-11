Választás 2022

Közös ellenzéki listán tervezi az indulást a Momentum 2022-ben

Közös ellenzéki listán tervezi az indulást a Momentum Mozgalom a 2022-es országgyűlési választásokon - jelentette be a párt elnöke vasárnap a Facebook-oldalán.



Fekete-Győr András azt írta: a Momentum Mozgalom küldöttgyűlése vasárnap felhatalmazta a párt elnökségét, hogy a 2022-es választásokon az ellenzéki pártokkal közös listát állítson. Kitért arra is, hogy a Momentum a legnyíltabb és legdemokratikusabb előválasztásokért fog kiállni.



A politikus úgy fogalmazott: "tíz év után először nyílik valódi esély arra, hogy mi, magyarok lerázzuk magunkról a Fidesz keleties, korrupt uralmát".



"2022 nem egyszerű kormányváltást, hanem valódi korszakváltást fog jelenteni, közösségünk pedig készen áll arra, hogy ennek érdekében az ellenzéki pártokkal közösen dolgozzon" - emelte ki a Momentum elnöke, hozzátéve: hisznek egy igazságos és arányos választási rendszerben, ahol a választók nem két nagy tömb között választhatnak, hanem egy sokszínű politikai térben húzhatják be az x-et a nekik legkedvesebb párt mellé.



Hisznek abban is, hogy a Momentum új politikai kultúrát, lendületet, tiszta versenyt, szolidaritást és pozitív nemzetképet kínál Magyarországnak. Ezen értékeket a választási szövetségben a leghatározottabban érvényesíteni fogják - tette hozzá.



A Momentum közössége elkötelezett amellett, hogy az új korszakban leszámoljanak a korrupcióval, visszaállítsák a sajtószabadságot, igazságos választási törvényt alkossanak, és valódi korlátokat szabjanak a politika vezetők hatalmának, hogy soha többé ne ismétlődhessen meg egyetlen személy és egyetlen párt totális hatalma Magyarország felett.



"Hiszünk benne, hogy közösen le fogjuk váltani Orbán Viktor rendszerét, és másfél év múlva Magyarországra egy új, szabadabb korszak virrad" - fogalmazott bejegyzésében Fekete-Győr András.



A Momentum Mozgalom 2017 márciusában döntött arról, hogy párttá alakul és elindul a 2018-as parlamenti választásokon. Akkor nem jutottak be a magyar Országgyűlésbe. A 2019-es európai parlamenti választáson 2 mandátumot szereztek.