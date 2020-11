Koronavírus

Hiába kaptak saját idősávot, a vártnál több idős jár a boltokba délután

Nem lett egyértelmű siker az idősek vásárlási idősávja, a Magyar Nemzet szerint a reméltnél kevesebb idős van, aki akkor megy boltba, amikor csak a 65 éven felüliek lehetnek ott. Olyan üzletek is vannak, amelyek jogszerűtlenül nem fogadják az időseket a számukra védett idősávon kívül.



Több üzletben az előírtnál szigorúbban alkalmazzák a héten bevezetett vásárlási idősávokat. A 65 éven felüliek járhatnának boltba a számukra védett idősávon kívül is, de akad vegyesbolt, amely az idősek délelőtti két óráján kívül már nem vagy nem szívesen fogad veszélyeztetett korú vevőket, ez azonban jogellenes - írta a Magyar Nemzet.



A lap szerint a 65 évnél idősebbek eddig a vártnál kisebb arányban fogták vissza a délutáni látogatásait a zsúfoltabb helyeken.



Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke arról is beszélt a lapnak: a vásárlók nagy része fegyelmezettebb lett. Többen vásárolnak egyedül, és terjed a gumikesztyű használata is.