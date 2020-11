Koronavírus

Többször meghibásodtak a lélegeztetőgépek egy vidéki kórházban

Többször meghibásodott a zalaegerszegi intenzív osztályon lévő Crius V6 Northern típusú lélegeztetőgépek - tudta meg a Népszava. Két kórházi dolgozó is megerősítette, hogy a lélegeztetőgépekkel baj van. Azt nem tudni, hány hibásodhatott meg, és hogy ez okozott-e valamilyen veszélyt a betegellátásban.



A Népszava megkereste a Zala Megyei Szent Rafael Zala Kórházat, de az intézmény azt válaszolta, hogy a csak operatív törzs adhat felvilágosítás a kérdésben.



November 17-én a lap megkérdezte a kormányzati tájékoztatási központhoz és az operatív törzset, de tíz nap alatt egyiküktől sem kapott választ. Mivel az orvos technikai eszközökkel kapcsolatos váratlan eseményeket a kórháznak kötelessége jelenteni az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél (OGYÉI), a Népszava megkereste ezt a szervezetet is, de válasz innen sem érkezett.



Az a cég, amely gyártja a lélegeztetőgépeket azonban reagált a megkeresésre: "a Covid-19 miatt nem könnyű megállapítani a valódi problémát, hogy mi történt a lélegeztetőgépeinkkel, lehet, hogy a lélegeztetőgép miatt történt, lehet, hogy a lélegeztetőgép helytelen üzemeltetése miatt. Csak vázlatos visszajelzést kaptunk az értékesítőnktől és a kórháztól, de nincs ok aggodalomra, gyártó cégként magyarországi partnerünkkel kezeljük a problémát és dolgozunk a megoldáson" - fogalmazott a Northern Meditec Ltd. kereskedelmi igazgatója, Leo Lee.