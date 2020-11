Koronavírus

Merkely: csökken a fertőzöttek aránya

A csütörtöki plusz 2000 fertőzött nem azt jelenti, hogy a járvány "erőre kapott", hanem az úgynevezett antigén tesztek - amelyekkel a tanárokat is szűrik - miatt nőttek a számok.

Négy egyetem adataiból arra lehet következtetni, hogy Magyarországon csökken a pozitív koronavírus-fertőzéssel regisztráltak aránya - mondta a Semmelweis Egyetem rektora csütörtök este az M1 aktuális csatornán.



Merkely Béla elmondta, a csütörtöki plusz 2000 fertőzött nem azt jelenti, hogy a járvány "erőre kapott", hanem az úgynevezett antigén tesztek - amelyekkel a tanárokat is szűrik - miatt nőttek a számok.



Tehát az országos tesztelésnek köszönhetően több pozitív eset jelenik majd meg - magyarázta, hozzátéve, hogy a PCR-, tehát az örökítőanyagot vizsgáló tesztek végeredményében nincsen eltérés, sőt ezek alapján fokozatosan csökken a fertőzöttek száma.



A karácsonyi ünnepek kapcsán megjegyezte, ha egy család nagy része már átesett a betegségen, akkor nagy valószínűséggel nem fertőződnek meg újra, hiszen csak nagyon kevés olyan esetről tudnak, ami biztosan ismétlődött.



Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy azok, akik már átestek a betegségen, felelőtlenül viselkedhetnek, nekik is be kell tartani a járványügyi előírásokat - fűzte hozzá Merkely Bála.



Kitért arra is, a vakcina megérkezése előtt fel kell mérni, hogy mennyien eshettek át a fertőzésen; a saját becslése szerint körülbelül másfél millióan, tehát a magyarországi népesség mintegy 15 százaléka. Hozzátette, a beoltottak és a betegség ellen már védettek aránya összességében el kell, hogy érje a népesség 60 százalékát.