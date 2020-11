Ellenőrzés

Elborzasztó körülmények egy sütőipari üzemben - videó

A sütőüzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették az általános szennyezettség, továbbá a jelöletlen, nem nyomon követhető, valamint lejárt minőségmegőrzési idejű alapanyagok miatt.

Súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat - többek között penészes helyiségeket, eszközöket - tártak fel egy Csongrád-Csanád megyei sütőipari üzemben (Csongrádi Kenyérgyár) november közepén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. A sütőüzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették az általános szennyezettség, továbbá a jelöletlen, nem nyomon követhető, valamint lejárt minőségmegőrzési idejű alapanyagok miatt.



Egy november közepén végzett ellenőrzés során súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tártak fel a Nébih ellenőrei az egyik Csongrád-Csanád megyei sütőipari üzemben. Az üzem termelőterének és összes raktárhelyiségének falát, mennyezetét, csempeburkolatát, továbbá a berendezések nagy részét és a tárolásra használt műanyag edényeket feketepenész lepte be. A falakat pókháló és piszok borította, a padozat és a munkaasztalok ragacsosak, szennyezettek voltak.



Az üzemi helyiségekben élelmiszeripari használatra alkalmatlan, rosszul takarítható, kopott és törött munkaasztalokat, kiselejtezett íróasztalt használtak. A termelőtérben tárolt nyitott, jelöletlen lisztes zsákokban rovarokat találtak az ellenőrök, míg a falakról pókháló hullott a nyitott, lisztes csészékbe. Közvetlenül a padozaton is tároltak alapanyagokat, és a hatóság szakemberei rágcsáló jelenlétét is észlelték az ellenőrzés során.



A vizsgálat időpontjában a dolgozók nem viseltek munkaruhát és hajhálót, továbbá érvényes egészségügyi könyvüket sem tudták bemutatni.

Az ellenőrzés során megközelítőleg 600 kg, nem nyomon követhető, lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert vontak ki azonnali hatállyal a forgalomból a Nébih ellenőrei, azok forgalomba hozatalát, felhasználását megtiltották, valamint elrendelték az állati eredetű élelmiszerek megsemmisítését. Az élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságok következtében az üzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették a szakemberek.



A sütőüzem kizárólag az élelmiszerbiztonsági hiányosságok maradéktalan kijavítását követően folytathatja tevékenységét, amelynek - ismételt helyszíni ellenőrzésen alapuló - engedélyezése folyamatban van.



Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van.