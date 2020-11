Botrány

Szijjártó: George Clooneyt színészként kedveljük, de politikai ismereteiről megvan a véleményünk

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, Orbán Viktorral példálózott George Clooney, amikor a világon elhatalmasodó gyűlöletről beszélt nemrég egy GQ-nak adott interjúban. Erre Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője azzal vágott vissza, hogy Clooney nyilvánvalóan Soros politikai szándékait hajtja végre. A kétszeres Oscar-díjas amerikai színész közleményben cáfolta a budapesti kormányzati állítását, miszerint Soros György embere lenne. A világsztár szerint "Orbán propagandagépezete hazudik, pont".



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Spirit FM Exkluzív Novák Andrással című műsorában beszélt az esetről. Mint mondta: „George Clooney-t, mint színészt kedveljük, nagyra becsüljük. A maga szakmájának egyik legkiválóbb képviselője és művelője – ez nem is kérdés." Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy most nem színészeti kérdésről, hanem politikai ügyről van szó.



Hozzátette, „az látszik, hogy George Clooney történelmi és politikai ismeretei azért hogy is mondjam, némiképpen korlátosak. És az is látszik, hogy a nemzetközi mainstream médiából szerzi alapvetően az információit. Ezzel nincsen semmi baj, mit tudna tenni. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy színészként kedveljük, politikai ismereteiről meg megvan a magunk véleménye."