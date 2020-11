Járvány

Egy nap különbséggel veszítette el koronavírusos szüleit egy magyar nő

Szilvia azért osztotta meg az országgal a család fájdalmát, hogy megmutassa, mire képes a koronavírus. 2020.11.23 18:51 ma.hu

Szilvia 24 óra leforgása alatt veszítette el 75 éves édesapját és 73 éves édesanyját, akiket nemrég a hatvani kórházba szállítottak koronavírus-fertőzés miatt. A nő a Borsnak mondta el az elmúlt időszak történéseit.



"Mindannyian megkaptuk az influenza elleni védőoltást, így mikor édesapám rosszul érezte magát, arra gondoltunk, a vakcina dolgozik benne. Két nap múlva édesanyám is hasonló tünetekre panaszkodott - láz, végtagfájdalom, torokfájás -, és édesapám állapota is romlott, már alig tudott enni, fájt mindene" - nyilatkozta Szilvia. A férfi állapota nem sokkal később tovább súlyosbodott, már komoly légszomjjal küzdött, kórházba szállították. Másnap reggel aztán a nő édesanyját vitték be a hatvani kórházba, majd Szilviát is, aki szintén elkapta a vírust.



"Apu először oxigénmaszkot kapott, ekkor még beszéltünk is telefonon. Azt mondta, jobban van. Sajnos ekkor hallhattam utoljára a hangját. Miközben aput gépre tették, anyunak is súlyosbodott az állapota, így őt is felvitték a második emeletre, ahol azonnal lélegeztetőgépre került. Ami ezek után jött, azt senkinek nem kívánom. Mivel a nővérem tartotta a kapcsolatot az orvosokkal, ő értesített róla, hogy édesapám elhunyt. Még fel sem ocsúdtam, mikor másnap újabb telefont kaptam: anyu is elment - mondta a nő a lapnak, aki azért osztotta meg az országgal a család fájdalmát, hogy megmutassa, mire képes a koronavírus. Szilvia elismeri, hogy korábban túlzásnak tartotta a maszk folyamatos viselését, az emberek félelmét, most viszont saját bőrén tapasztalta meg a valóságot.