Koronavírus

KTK: újabb védelmi intézkedések segítik az időseket

Újabb, a járvány lassítását és az idősek védelmét szolgáló intézkedés lép életbe: keddtől ismét bevezetik az idősek vásárlási sávját - tájékoztatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ hétfőn az MTI-t. Kiemelték: az élelmiszerüzletekben, a drogériákban és a gyógyszertárakban az idősek a védett vásárlási idősávon kívüli időszakban is szabadon vásárolhatnak.



Közleményükben azt írták: a kormány elfogadta az Idősek Tanácsa javaslatát, így keddtől hétköznapokon (hétfőtől péntekig) 9.00 óra és 11.00 óra között, valamint hétvégén (szombaton és vasárnap) a 8.00 óra és 10.00 óra közötti időszakban vásárlási idősávot kapnak az idősek. Ebben az időintervallumban csak a 65 év felettiek léphetnek be az élelmiszerüzletekbe, a drogériákba (illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzletekbe) és a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletekbe (gyógyszertárakba).



Felhívták a figyelmet arra: az idősek védelme a járvány felfutásával kiemelten fontos, hiszen a vírus gyakorlatilag minden magyar településen jelen van, ráadásul az időseknél és a krónikus betegeknél nagyobb a kockázat a fertőzés súlyosabb lefolyására. Az időseket továbbra is arra kérik, hogy vigyázzanak magukra, kerüljék a zsúfolt, zárt tereket és a bevásárláshoz lehetőleg kérjék hozzátartozójuk, vagy akár az önkormányzat segítségét - írta a Kormányzati Tájékoztatási Központ.



Az idősek vásárlási idősávjáról szóló részletszabályozás hétfőn délután megjelent a Magyar Közlönyben.