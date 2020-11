Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: elkezdődött a célzott tesztelés Magyarországon

Elkezdődött a célzott tesztelés Magyarországon is, ez elsősorban azokat a csoportokat és közösségeket érinti, akiknél felmerülhet a fertőződés esélye - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília elmondta, a szociális dolgozókat már pénteken elkezdték tesztelni, hétfőn pedig az óvónők, a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók szűrése kezdődött meg.



Hozzátette, a szociális, illetve az egészségügyi intézményekben dolgozók a foglalkozás-egészségügyi orvos segítségével végeztethetik el az antigénalapú gyorsteszthez szükséges mintavételt, az oktatási intézményekben pedig ehhez a feladathoz tesztelőcsapatokat biztosítanak. A team két orvostanhallgatóból és egy adminisztrátorból áll.



Hozzátette: az antigénalapú gyorsteszthez is garatmintát vesznek. Az eredmény 15-20 percen belül megvan, és ha a teszt pozitív, a már megszokott járványügyi intézkedés kezdődik el az érintettnél és környezeténél.



Müller Cecília elmondta azt is, hogy a világban mintegy 170 tudományos műhelyben folyik intenzív munka a koronavírus elleni vakcinák kifejlesztésére. Nagy valószínűség szerint egyszerre többféle - eltérő hatásmechanizmusú és gyártási technológiájú - oltóanyag kerül majd piacra. "A befutó" készítmények közül már lesz olyan, amellyel decemberben oltani lehet, de a védőoltások tömeges beadása a jövő év első negyedévére várható - mondta.



A szezonális influenza elleni védőoltással kapcsolatban közölte: a vakcinakészletet folyamatosan figyelemmel kísérik. Az adatok szerint a felnőtteknek adható, háromkomponensű oltóanyag első szállítmányának 74 százalékát már beadták a kérelmezőknek, és ebből másodszor is szállítottak már.

A gyerekeknek adható (négykomponensű) oltóanyagból 20 százalékot használtak már fel - mondta, arra kérve a szülőket, hogy november végéig jelezzék a gyerekorvosnak oltási igényüket, mert ha ebből a vakcinából nem fogyna el minden adag, akkor felszabadítják a felnőtteknek.



Müller Cecília elmondta, hogy továbbra is sok koronavírus-fertőzöttet ápolnak kórházban, bár az európai és magyarországi adatokból az látszik, hogy "picit" csökken az emelkedés mértéke.



Jelenleg 7461 embert ápolnak Magyarországon koronavírus-fertőzéssel kórházban, közülük 627-en szorulnak lélegeztetőgépre. "Ez azért még magas, jelentős szám" - fogalmazott.



A szakember kitért arra, hogy a mintavétel gyorsításáért hat szűrőbusz segíti a mentőszolgálat munkáját. Ezeket azok kereshetik fel, akiknek a háziorvos előírta a tesztelést és már egyeztettek a mentőszolgálattal is, de úgy döntenek, nem otthon várják meg a mentő érkezését.



Kérdésre válaszolva Müller Cecília azt mondta, nem valószínű, hogy a vírus ellenáll a hideg időjárásnak, valószínűleg megmarad a fertőzőképessége.



Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy továbbra is megválasztható a temetés módja, függetlenül attól, hogy az elhunyt érintett volt-e a koronavírus-fertőzésben.