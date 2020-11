Koronavírus-járvány

DK: akadályozza meg az Európai Bizottság, hogy Magyarország az orosz vakcina kísérleti telepe legyen

Aggódnak, hogy az orosz vakcina miután Magyarországra került, eljuthat más európai országokba is, méghozzá mindenféle európai bevizsgálás és engedély nélkül. 2020.11.22 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Demokratikus Koalíció arra kéri az Európai Bizottságot, akadályozza meg, hogy a magyar kormány a magyarokon kísérletezzen az orosz vakcinával - mondta a párt európai parlamenti képviselője szombati online sajtótájékoztatóján.



Rónai Sándor úgy fogalmazott: "nem leszünk sem az orosz, sem más hatalom kísérleti egerei", nem hagyjuk, hogy egy "ismeretlen és kockázatos" vakcinával kísérletezzenek a magyar embereken.



"Azon túl, hogy az orosz vakcina magyar tesztelése csak aláássa a vakcinákba vetett bizalmat", az orosz vakcina miután Magyarországra került, eljuthat más európai országokba is, méghozzá mindenféle európai bevizsgálás és engedély nélkül - mondta.



Hozzátette: a DK szerint is fontos, hogy minél hamarabb legyen vakcina, de nem fontosabb annál, mint hogy ez az oltás működőképes és biztonságos legyen.



Rónai Sándor szerint Orbán Viktornak fontosabb, hogy diktátorok kegyeit keresse, mint a magyarok egészsége. Más magyarázatot ugyanis a politikus nem lát arra, hogy "csak mi, itthon, Magyarországon akarjuk tesztelni az ellenőrizetlen orosz vakcinát".



Hangsúlyozta: nem csak az a baj, hogy az orosz kísérletekben résztvevők közül többen is elkapták a koronavírust miután beoltatták magukat, hanem az is, hogy a klinikai vizsgálatok híján nem tudni, milyen mellékhatásai lehetnek a szernek.