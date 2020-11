Koronavírus

Takarékossági intézkedéseket jelentett be Karácsony Gergely

Összevonnak öt fővárosi céget, csökkentik a közgyűlési bizottságok számát, és Dorosz Dávid lemondása után nem töltik be a posztját, így négy főpolgármester-helyettes lesz. 2020.11.20 18:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Takarékossági intézkedéseket jelentett be a főpolgármester pénteken a Facebook-oldalán: összevonnak öt fővárosi céget, csökkentik a közgyűlési bizottságok számát, és Dorosz Dávid lemondása után nem töltik be a posztját, így négy főpolgármester-helyettes lesz.



Karácsony Gergely tudatta: a Főkert, a Budapesti Temetkezési Intézet, a Főkétüsz, az FKF és Főtáv, valamint a Budapesti Városüzemeltetési Holding közös közműcéggé olvad össze. Az új cég vezérigazgatója január elsejétől Mártha Imre lesz.



Közölte azt is, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatójának Walter Katalint nevezi ki január elsejével.



