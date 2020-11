Termékvisszahívás

Visszahívták az Auchan Tuti Tipp szeletelt bacon szalonnát - lisztériás

Listeria monocytogenes baktérium jelenléte miatt kezdeményezte a forgalmazó Auchan Kft. az Auchan Tuti Tipp szeletelt bacon szalonna elnevezésű termék forgalomból visszahívását - tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-t.



A visszahívás a 100 grammos kiszerelésű, 2021. január 31-i minőségmegőrzési idejű termékeket érinti.



A Nébih felhívta a figyelmet arra, hogy a szalonnát alapos hőkezelés nélkül senki ne fogyassza el. A közlemény szerint ha a vásárlók a visszavitel mellett döntenek, az Auchan blokk hiányában is visszatéríti annak teljes vételárát.



Az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal honlapján közzétett tájékoztatás szerint a Listeria monocytogenes baktérium az élelmiszerekben gyakran előfordul, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz. A hűtő hőmérsékletén is el tud szaporodni, ezért minden 5 napon túl hűtőszekrényben tárolt élelmiszer elfogyasztása kockázatos lehet, ha annak összetétele támogatja a baktérium szaporodását. Veszélyt jelenthetnek például az azonnali fogyasztásra kész élelmiszerek, a nyers, pasztörizálatlan tej és az abból készült termékek, a lágysajtok, a nyers húst tartalmazó ételek, a húskészítmények, a nyers halak, a füstölt lazac, a nyers zöldségből készült saláták.



A panaszok kialakulásának ideje általában a fogyasztást követő 1 nap és 1 hét közé tehető. A fertőzés jellemző tünetei a láz, hányás, hasmenés, fejfájás. A kialakult betegségnek főként a várandós nők körében súlyos következményei lehetnek, de az érzékeny csoportba tartoznak a csecsemők, az idősek, valamint gyenge immunrendszerű emberek is.