Jótékonyság

Gyermekrohamkocsi-felszerelésre gyűjtenek a családszervezetek vásárán

A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat gyermekrohamkocsijának felszerelésére gyűjt az idén a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) a családszervezetek adventi vásárán - jelentették be az adománygyűjtő akció szerdai budapesti beharangozó sajtótájékoztatóján.



Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár az eseményen példaértékűnek nevezte, hogy a Ficsak, illetve az akciót támogató mintegy 30 szervezet a koronavírus-járvány idején is segítséget tud nyújtani másoknak.



Hangsúlyozta, hogy a járvány első hullámát a magyar társadalom példátlan összefogása nyomán sikerült legyőzni. Ugyanakkor a második hullám sokkal nagyobb kihívás, amelyben "sok lemondással kell helytállnunk" - tette hozzá.



Különösen aktuális, hogy egy gyermekmentő szolgálatnak ajánlják fel az idei adományokat, egy olyan szervezetnek, amely a járvány idején a mentőkre háruló terhelést is enyhíteni képes - mondta, hozzáfűzve: a szolgálat egyben a gyermekintenzív-ellátás kinyújtott karja, hiszen a mentőorvosok eredetileg kórházi intenzív osztályokon dolgoznak. Tevékenységük nyomán a gyermekek gyors, szakszerű ellátást kaphatnak a járvány idején is - mondta Horváth Ildikó.



A Ficsak képviseletében Király Nóra arról szólt, hogy immár ötödik éve rendezik meg az adománygyűjtő akciót; korábban a többi között a szívbeteg gyermekek vagy a koraszülöttek támogatására vártak adományokat.



Az idei online vásárral az a céljuk, hogy egy speciális hordágyra, amelynek ára mintegy 2,5 millió forint, összegyűjtsék a pénzt. A felajánlásokat az adjukossze.hu weboldalon lehet megtenni - mondta Király Nóra.



Goschler Ádám, a mentőszolgálat orvosigazgatója elmondta, budapesti rohamkocsijuk immár 21. éve segíti az Országos Mentőszolgálat tevékenységét.



Az egy évtizede az észak-magyarországi és az észak-alföldi régióban tevékenykedő mentőautóikkal együtt évente 3000-3500 gyermek ellátását végzik - tette hozzá.