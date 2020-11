Koronavírus-járvány

Operatív törzs: már csak 11-en nem tartották be a kutyasétáltatás ötszáz méterét

Az elmúlt 24 órában 309 emberrel szemben intézkedett a kijárási tilalom megsértése miatt a rendőrség - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szerdai online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes közölte, 306-an ténylegesen megszegték ezt a korlátozást, közülük 11-en pedig nem tartották be a kutyasétáltatás ötszáz méteres körzetére vonatkozó szabályt.



A november 4-én életbe lépett kijárási korlátozás, valamint a november 10-től hatályban lévő kijárási tilalom ellenőrzése óta eddig 3747 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a tilalomra és korlátozásra vonatkozó szabályok megszegése miatt - ismertette az alezredes.



A rendőrök a külföldiek átutazására vonatkozó szabályok megsértése miatt kedden 43 alkalommal, az előírások szeptember 1-jei hatályba lépése óta pedig összesen 6034-szer intézkedtek - tudatta Kiss Róbert.



Kedden - a hétfőinél valamivel több - 432 emberrel szemben intézkedtek, amiért nem vagy nem helyesen viselték a maszkot, a legtöbbször, 330 alkalommal a 10 ezernél nagyobb lakosságszámú településeken a helyi rendeletnek nem tettek eleget a szabálytalankodók. Közülük 111-et figyelmeztettek, 152 emberrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki és 67 feljelentést tettek - mondta az alezredes.



A tömegközlekedésben és a megállókban 48 emberrel szemben, az üzletekben és bevásárló központokban 54 emberrel szemben intézkedtek ugyancsak a maszkviselési szabályok be nem tartása miatt.



Kiss Róbert rámutatott: a szerdán megjelent sajtóhírekkel szemben a jelenleg hatályban levő korlátozó intézkedéseket nem hosszabbította meg a kormány, azok december 11-ig maradnak hatályban, a kormány a veszélyhelyzetet hosszabbította meg az Országgyűlés felhatalmazása alapján február 8-ig.



Ismertette: az üzletek és szolgáltatók korlátozott nyitvatartására vonatkozó előírásokat is ellenőrizték kedden, 8 ilyen hely bezáratásáról döntöttek. Eddig összesen 54 helyet zárattak be a szabályok be nem tartása miatt. A kedden bezárt 8 üzletből 6 a fővárosban található. Kiss Róbert külön említette, hogy egy XIV. kerületi hamburgerezőt 30 napra zárattak be, mert a két alkalmazott nem viselte a maszkot, továbbá szintén ebben a kerületben egy pékségnél alkalmazták ezt a szankciót 7 napra, mert egy alkalmazotton ugyancsak nem volt maszk. Egy Fejér megyei edzőtermet 30 napra zárattak be, ezt már a létesítményt már korábban is bezáratták 3 napra, mert a tiltás ellenére nyitva volt. A helyszínen 14-en edzettek és közülük csak ketten tudták igazolni, hogy versenyszerűen sportolnak. A többieket a rendőrök helyszíni bírsággal sújtották. A Somogy megyei Berzencén egy panziót zárattak be 60 napra, mert egy vendég nem viselte a maszkot, nem is volt neki maszkja, a tulajdonos pedig nem kötelezte a védőeszköz használatára.

Az elmúlt napon 14 733 alkalommal ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban levőket, és 6432 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így jelenleg 35 804-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 3541-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze azt, betartják-e a karanténszabályokat.



Kérdésre válaszolva elmondta: önkéntesek, szociális munkások is dolgozhatnak a kijárási tilalom idején, de érvényes igazolással kell rendelkezniük, az önfoglalkoztató vállalkozóknak pedig maguknak kell kiállítaniuk az igazolást.



Ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta: a kutyasétáltatás felmentést ad a kijárási tilalom szabály