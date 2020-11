Koronavírus

Hét városban emelkedhet a fertőzöttek száma

A koronavírus szennyvízben mért koncentrációja a 46. heti adatok alapján Debrecenben emelkedő tendenciát mutat, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Székesfehérváron és Szolnokon pedig emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.



Mindössze Békéscsabán mértek csökkenő koncentrációt.



Mint írják, a változás tendenciája többnyire stagnáló, a mérsékelt koncentrációt mutató településeken is. A szennyvíz vizsgálata mindazokról információt szolgáltat, akik ürítik a kórokozó örökítőanyagát, a tünetekkel rendelkező fertőzöttek mellett a tünetmentes és gyenge tünetes fertőzöttek számáról is.



Vizsgálataik megerősítik, hogy a koronavírus jelenléte továbbra is elterjedt az ország egész területén.



Az NNK által végzett szennyvízvizsgálatok eredményei és a megnőtt pozitív esetszámok azt mutatják, hogy nagyon fontos továbbra is a fegyelmezett magatartás és a járványügyi szabályok betartása. Bárki, akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon, és telefonon értesítse a háziorvosát - figyelmeztetett ismét a hatóság.