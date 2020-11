Fejlesztés

Fél évszázados rejtett hibák miatt jelentősen csúszik a Nyugati pályaudvar felújítása

Fél évszázados rejtett hibákat találtak a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetének felújításakor, emiatt a csarnok átadása decemberről várhatóan jövő nyár végére csúszik, a teljes tetőszerkezet felújításának 2022. második negyedévig tervezett végső határideje azonban nem módosul - közölte a MÁV hétfőn az MTI-vel.



A vasúttársaság honlapján közzétett tájékoztatás szerint az előre nem látott hibák miatt pót- és többletmunkákat kellett elrendelni, az utascsarnok meghosszabbított lezárása idején december 13-ától érvényes új menetrendek, valamint az utastájékoztatási hirdetmények kialakítása folyamatban van, várhatóan november végétől lehet majd elérni a www.mav.hu/nyugati oldalon.



A tetőszerkezet felújítása során váltak láthatóvá szerkezeti repedések, a csapadékot levezető csatornák súlyos korrodálódásai, amelyek miatt akadálytalanul áztak a falak. A foltszerű javítás nem jelentene tartós megoldást, ezért az örökségvédelmi szervezettel egyeztetve a teljes belső falazatot felújíttatják 1210 négyzetméteren. A csapadékvíz nyílászárókat is tönkretett, emiatt felújítanak 75 ablakot, ajtót, és újra az eredeti barna színre festik azokat.



A tájékoztatás szerint a felújításkor derült ki az is, hogy a belső lábazati kövek nagyon erodáltak, nem javíthatók, ezért ezeket az örökségvédelmi hatósággal egyeztetett módon teljesen felújítják.



A csarnok felújításán túl a MÁV 2021. június 19. és július 17. között további korszerűsítéseket is végez, hogy újranyitáskor színvonalasabb, komfortosabb, tisztább környezet, modernebb utastájékoztató-rendszer fogadja az utazóközönséget - közölte a vasúttársaság.



Kiemelték, hogy hasonlóan a Keleti pályaudvaron tavaly elvégzett korszerűsítéshez, a Nyugati csarnokában is új utastájékoztató ledfal épül, az információs táblákat egységesítik. A peront újraaszfaltozzák, a sérült vagy hiányzó üvegeket pótolják, a felületeket graffiti-mentesítik, egységes kinézetű padokat, peronbútorokat helyeznek ki. Javítják a márvány- és kőburkolatokat, mellvédeket, lépcsőkorlátokat. A Teréz körút felől rámpa segítségével akadálymentesen lehet majd megközelíteni a pénztárakat. A MÁV-START 2021-ben 27 jegykiadó automatát telepít a pályaudvarra - közölte a MÁV.



A Nyugati pályaudvar tetőszerkezetének felújításáról májusban tartott sajtótájékoztatón az MTI érdeklődésére közölték, a fejlesztéseket a Magyar Építő Zrt. hajtja végre, az összköltség csaknem 9 milliárd forint.