Ítélet

Tizenöt év fegyházra ítéltek egy nőt, aki megölte élettársát

Nem jogerősen tizenöt év fegyházra ítélt a Kecskeméti Törvényszék egy nőt, aki 2019 nyarán Dávodon élettársát szemeteszacskóval megfojtotta, a testét egy gödörbe húzta, majd sósavval és hipóval öntötte le.



A törvényszék hétfői tájékoztatása szerint a nő és élettársa egy közösségi oldalon ismerkedtek meg, majd összeköltöztek egy dávodi házba, amelyet a férfi bérelt. A nő nem dolgozott és ellátásban sem részesült, míg a férfi közmunkásként dolgozott és alkalmi munkákat is vállalt. A pár gyakran veszekedett, mivel a nő a házimunkát sem végezte el, ezért a férfi többször felszólította, hogy költözzön el.



Egy alkalommal a nő kitette a ház elé egy zsákban a férfi ruháit, és azt hazudta, hogy egy ismerőse megvette az ingatlant.



Múlt nyarán egy újabb vita alkalmával a férfi megpofozta a nőt, mire ő egy bottal nyakon ütötte. Kis idő múlva a férfi elvesztette eszméletét, a nő azonban nem hívott segítséget, hanem élettársa fejére egy szemeteszacskót húzott, amit a nyakán szorosan megkötött.



A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség korábbi tájékoztatása szerint a nő a férfi lábára kötelet erősített, amelynek segítségével a veteményesben lévő gödörbe húzta, a testét sósavval és hipóval öntötte le, majd betemette.



Néhány nap múlva, amikor a férfit munkatársai keresni kezdték, a nő azt állította, hogy külföldre ment dolgozni. Ennek igazolására élettársa telefonjáról üzeneteket küldött a saját készülékére, illetve az érdeklődőknek is.



A Kecskeméti Törvényszék 15 év fegyházra ítélte a nőt, aki aljas indokból megölte védekezésre képtelen élettársát.



Az ítélet nem jogerős, mivel mind az ügyészség, mind a vádlott és védője fellebbezést jelentett be.