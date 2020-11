Ünnep

Ilyen karácsonyfa-árakra lehet számítani idén

Csak kis mértékben emelkedhet idén a belföldön termesztett, karácsonyi fenyő ára, ugyanakkor a legnépszerűbb fajta, az import nordmann fenyő az árfolyamváltozás miatt 10-15 százalékkal is drágulhat - közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete az MTI-vel.



A szervezet ismertette: várhatóan a lucfenyő méterenként 3000 forintba, az ezüstfenyő 4000-5000 forintba, a nordmann pedig 6000 forintba kerül majd, de sok helyen darabárat határoznak meg az eladók.



Bíznak abban, hogy a koronavírus-járvány nem befolyásolja majd a vásárlási kedvet, és zavartalanul folyhat az árusítás is - írták, megjegyezve, hogy évente 2-2,5 millió fát adnak el karácsonyra Magyarországon.



Az értékesítés nagyrészt faiskolai árudákban, közterületeken és online történik. A mini fenyőket virágboltok, bevásárló központok, barkácsáruházak árulják, főleg a cukorsüveg fenyőt díszítik fel - tették hozzá.



Magyarországon mintegy 3000 hektáron termesztenek fenyőfát, főleg Vas, Zala, Somogy megyékben. A fák kitermelése november közepétől kezdődik, először a földlabdás fenyőfákkal, amelyet az export követ. Olaszországba változatlanul a lucfenyőt szállítják a termesztők, a környező országokba, a román és szlovák piacra pedig vegyesen kerülnek a fajták.



Importként főleg nordmann fenyő érkezik, nagyrészt Dániából, a behozatal mennyisége 500-600 ezer darabot tesz ki.



A nordmann fenyő iránti, évek óta erősödő keresletre válaszul, az elmúlt 10 évben nagy mennyiségben telepítettek ilyen fajtát a magyar gazdálkodók is, így az idén ebből a fajtából széles választék várja a vásárlókat. Az ezüstfenyő az utóbbi években ismét kedveltté vált, a hagyományos illatot keresők pedig változatlanul a lucot választják, amelyből idén is lesz elég, főleg a kisebb méretűekből.



A szervezet szerint célszerű őstermelőknél, bejáratott, megbízható árusítóhelyeken megvásárolni a fenyőfákat, mert azokat csak decemberben vágják ki, ezért tartósabbak, szebbek.