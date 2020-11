Koronavírus-járvány

Meghalt 107 beteg, 4836-tal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 107, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 4836 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szombaton.



A kormányzati portálon azt írták: 136 723-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 2990-re emelkedett, 31 126-an már meggyógyultak.



Az aktív fertőzöttek száma 102 607. Az aktív fertőzöttek 24 százaléka, az elhunytak 27 százaléka, a gyógyultak 27 százaléka budapesti. 7029 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 531-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 36 166-an vannak, a mintavételek száma 1 326 027-re emelkedett.



Kiemelték: egész Európában exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a lassítása a cél.



Miután a parlament kedden megszavazta a rendkívüli jogrend meghosszabbítását, a kormány kihirdette az újabb védelmi intézkedéseket. Ezek célja, hogy "csökkentsük a koronavírus-megbetegedések számát és a kórházakra nehezedő terhet" - tették hozzá.



A szerdán életbe lépett intézkedések között megemlítették, hogy este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom van, azaz mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni kell.



Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva, majd a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.



A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddigi szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 ezer lakosúnál nagyobb települések egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata.



Sporttevékenység alatt, valamint a parkokban, zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező - hívták fel a figyelmet.



Minden gyülekezés tilos.

Az éttermekben vendég csak az étel elvitele céljából tartózkodhat. A házhoz szállítás adminisztratív terheit a kormány csökkenti és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat ellátásába. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.



A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket.



Mindennemű rendezvény tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat.



A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatók meg. A kormány felkéri a vallási közösségeket, hogy szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.



A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.



Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatók.



A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.



A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg.



Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.



Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantént a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.



Magán- és családi rendezvények (például születésnap) tíz főig megtarthatók.



Temetés legfeljebb ötven emberrel tartható meg. Esküvők lakodalom nélkül rendezhetők meg, de azokon is csak meghatározott személyek vehetnek részt - sorolták az intézkedéseket.

Hangsúlyozták, hogy Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a most bevezetett védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is maradjon.



A védelmi intézkedések a járvány lassítását szolgálják, és ezzel "az egészségügy teljesítőképességét is védjük". Annak érdekében, hogy a növekvő betegszámmal a koronavírusos betegek kórházi ellátása továbbra is biztosított legyen, újabb kapacitásnövelő intézkedéseket rendeltek el: a halasztható műtéteket felfüggesztik, bővül az ellátásba bevont kórházak és a koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak száma.



A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja.



A kormány több fronton is tárgyal a koronavírus elleni vakcináról annak érdekében, hogy a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak majd az oltóanyaghoz.



"Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme" - hangsúlyozták. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van.



A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik - írták.



Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (33 256) és Pest megyében (17 993) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (10235), Borsod-Abaúj-Zemplén (7250), Hajdú-Bihar(6454) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (6428). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (1928).