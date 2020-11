Koronavírus

MEÖT: a katolikus és az evangélikus templomokban is tartanak istentiszteletet

A katolikus és az evangélikus templomokban is tartanak vasárnapi istentiszteletet, míg a református egyház teljesen az online térbe költözik - mondta a Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Fischl Vilmos közlése szerint a katolikus hívők hétköznap is részt vehetnek szentmiséken, de minden más foglalkozás, így például a jegyesoktatás vagy a felnőtt keresztelőre való felkészítés csak online tartható meg.



Az evangélikusoknál a vasárnapi istentiszteletek látogathatók, a hétköznapi közösségi alkalmakat online tartják meg.



Elmondta, hogy a református egyház teljesen "felköltözik" az internetre, minden istentisztelet, a konfirmációra való felkészítés, a bibliaórák és a jegyesoktatás is az online térben történik majd.



A MEÖT kisebb tagegyházairól szólva Fischl Vilmos ismertette: a Magyar Pünkösdi Egyház úgy döntött, hogy megtarthatók az istentiszteletek és minden más közösségi alkalom, de azokon legfeljebb tízen vehetnek részt. A baptista egyházban vasárnap online istentiszteletek lesznek, míg a hétközi alkalmak legfeljebb tíz ember részvételével megtarthatók. A metodista egyházban vasárnaponként megtartják az istentiszteleteket, míg hétközi alkalmakon online vehetnek részt a hívek. Az anglikán egyházban minden online történik, hasonlóan a református egyházhoz.



A MEÖT öt ortodox tagegyházában egységesen megtartják a vasárnapi szent liturgiát - tette hozzá.