Koronavírus

Orbán reméli, hogy karácsonykor már lehetnek nagyobb családi összejövetelek

Két hét múlva tud választ adni Orbán Viktor miniszterelnök arra, hogy karácsonykor már lehetnek-e olyan nagyobb családi összejövetelek, amelyeken tíznél többen vehetnek részt. 2020.11.11 19:20 MTI

"Hamarabb nem tudok válaszolni, de a remény bennem is erős" - mondta a kormányfő szerdán a TV2 Tények című műsorának adott interjúban, jelezve: a koronavírus-járvány miatt most életbe léptetett szigorítások hatásának érzékeléséhez legalább két hétre lesz szükség.



Úgy fogalmazott: azt reméli, hogy Európa néhány jól védekező országa, köztük Magyarország, "a karácsonyi családi ünnepet már szabadabban teszi megszervezhetővé, mint ahogyan most kell élni az életünket".



