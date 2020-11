Koronavírus-járvány

Időpontfoglalás kell a kormányhivatali ügyintézéshez

Csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket a kormányhivatali ügyfélszolgálatok szerdától, aki teheti, intézze online hivatali ügyeit - közölte a Miniszterelnökség.



Azt írták, hogy a járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében szerdától csak előzetes időpontfoglalással lehet ügyeket intézni a kormányablakokban és okmányirodákban.



A kormányzati intézkedésekkel összhangban most meghozott óvintézkedésekkel a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető - tették hozzá.



Időpontfoglalásra az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség.



Az interneten elérhető központi időpontfoglaló alkalmazásban az ügyfelek ügyfélkapu regisztráció nélkül is foglalhatnak majd időpontot.



Ez alól kivételt képeznek a gépjármű-ügyintézéssel kapcsolatos ügykörök. Szerdától nem közlekednek a kormányablakbuszok és a települési ügysegéd szolgálatok működését is felfüggesztik.



A többi kormányhivatali ügyfélszolgálaton telefonos, illetve e-mailben történő időpontfoglalás lehetőségét biztosítják, az elérhetőségek a kormanyhivatal.hu oldalon találhatók.



Az ügyintézők és ügyfelek biztonsága érdekében továbbra is kizárólag szájat és orrot takaró maszkban szabad tartózkodni az ügyfélszolgálatokon - hangsúlyozták.



Közölték azt is, az elkészült okmányok személyes átvételére szerdát követően nem lesz lehetőség, azokat postai úton, levélküldemény formájában kézbesíti a kormányhivatal.



Felhívták az ügyfelek figyelmét, hogy a március 11. és június 18. közötti veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok változatlanul december 15-ig érvényesek.



Azt javasolták, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban a megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket, illetve az e-papír szolgáltatást vegyék igénybe.



Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket.