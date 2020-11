Koronavírus-járvány

Éjfél előtt egy perccel nyújtotta be a választási törvény módosítását Varga Judit igazságügyi miniszter

Az éjjel, egészen pontosan november 10-én, éjfél előtt egy perccel, 23.59-kor benyújtotta a választási törvény módosítását Varga Judit igazságügyi miniszter.



A T/13679. számon benyújtott javaslatban többek között az szerepel, hogy "pártlistát az a párt állíthat, amely - legalább kilenc megyében és a fővárosban - legalább ötven egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított". Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy amennyiben átmegy a módosítás, és miért ne menne át, az ellehetetleníti az ellenzéki pártok koordinált jelöltállítását.



Varga Judit a választásokat megelőző időszakban gombamód szaporodó kamupártokkal indokolta a törvénymódosítást, azzal a céllal, hogy "csak valós társadalmi támogatottságú pártok állíthassanak országos listát".



A választási törvény módosításának ügyében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az október 22-i kormányinfón azt mondta, hogy csak akkor nyúlnak a szabályokhoz, ha nagyon kell. Technikai, gyakorlati módosításról lehet szó - a kamupártok miatt jött a legtöbb kritika -, de a választókerületekhez nem akarnak nyúlni.



Dr. Mátyás Ferenc, a momentum ferencvárosi önkormányzati képviselője szerint egyértelmű, hogy a tervezet módosítások valódi célja nem a választási csalások, hanem az ellenzék koordinált jelöltállításának megakadályozása. Az új szabályozás szerint ugyanis ha ezt el akarják kerülni, akkor nem elég az egyéni körzetekben koordinálniuk, kénytelenek közös listát is állítani. Ez pedig azt is jelenti, hogy a a pártlista bejutási küszöbe három vagy több párt közös listaállítása esetén már 15 százalék lesz. De jóval nehezebb lesz - kettőnél több - külön listát állítani az ellenzéki pártoknak, ha állami támogatáshoz is szeretnének jutni, de közben egy körzetben csak egyetlen jelöltet állítanának a Fidesszel szemben.