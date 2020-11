Koronavírus-járvány

Orbán: nem mindegy, hogy belefáradunk, vagy belehalunk

A miniszterelnök a koronavírus-járvány második hullámával kapcsolatban elmondta: egy meccs is két félidőből áll, a második félidőre már fáradtabbak vagyunk, de tapasztaltabbak is. 2020.11.10

Közterületen is kötelező a maszk

Rendhagyó módon nem a Facebookon, hanem az M1-en tett bejelentést Magyarország miniszterelnöke.



Mint elmondta, tanácsadói szerint, ha minden úgy ment volna, ahogyan eddig, akkor 50% esély lett volna arra, hogy a hazai kórházak meg tudnak birkózni a járvánnyal. "Ez nagyon kevés, ezért kellettek a szigorítások, a fertőzés terjedését mindenképpen lassítani kell, mert jelenleg többet a beteg, mint akiknek az egészségügyben a dolgozók meg tudják adni a legmagasabb szintű ellátást" - mondta Orbán.



Orvosi eszközeink vannak, az orvosok és az ápolók is nagyon jók, de számuk és erejük véges - indokolta a döntést. Ezért éjféltől kötelező lesz maszkot hordani közterületeken úgy, ahogy egyébként több másik európai országban.

Közel a vakcina - ez a megoldás

Megoldás a vakcina és már belátható távolságban van - jelentette ki Orbán. December végén, január elején jöhet az első szállítmány az unióból, amivel az orvosokat, kórházi dolgozókat, közrendfenntartókat oltják be, és talán a legnagyobb bajban lévő betegeknek is jut. Áprilisban érkezhet egy nagyobb, tömeges szállítmány, amivel már fellélegezhet az ország.

A szülőkhöz is szólt a miniszterelnök

A 14-18 éves korosztály már komoly gyerekeket jelent, beszélni kell a fejükkel. Ők fiatalok és erősek, és igaz, hogy akár enyhe, az influenzához hasonló tünetekkel is át tudják vészelni a vírust. De a szülők és nagyszülők már nem biztos. Ha meghalnak, az pótolhatatlan veszteség, ezért nagyon fontos, hogy átérezzék ezt a felelősséget a fiatalok.



Mindannyiukon múlik, hogy teljes marad-e a család és túléli-e mindenki a járványt.



Nemcsak a tanárokat, hanem minden iskolai dolgozót tesztelnek majd, valószínűleg a szociális intézményekben dolgozókat is le fogják tesztelni legalább hetente a vitatott gyorstesztekkel.

Ha minden jól megy, karácsony környékén már szabadulhatunk

Az intézkedések hosszútávon nem, de a kijárási korlátozások idejére igen is segítenek a munkavállalókon, a vendéglátóiparban, a szórakoztatóiparban stb. dolgozókon, és ezt most egy hónapra szólnak.



Ha minden jól megy, karácsony környékén már szabadulhatunk, figyelem az osztrákokat, hogyan hozzák ezeket az intézkedéseket. Most 30 napra esnek el a bevételeiktől a szállodák, az éttermek, a szabadidősportok, az ilyen tevékenységet végző intézményeink. Ha ezen túl vagyunk, akkor jön a gazdaság újraindításának szakasza. Ekkor egy általános, minden gazdasági ágazatot segítő újabb intézkedéseket tudunk hozni, ahogyan tavasszal is.

Nekünk az életet kell támogatni

Gazdaság vagy egészség? Én teljesen máshogy látom - mondta Orbán. Ez egy nagyon leegyszerűsített hozzáállás. Nekünk nem részterületeket kell szabályoznunk, a gazdaságot, vagy az egészségügyet, hanem az életet. Az egészet, ahogyan egyben van. Mert élni is kell, túlélni is kell, ha betegek vagy, meg is kell gyógyulni, közben el kell tartanunk a családunkat, meg kell etetni a gyereket. Ez egyben van. Olyan segítséget akarok adni az embereknek, hogy ők élhessék azt az életet, amit szeretnének. Nem mérlegelhetünk a részek között. Ezért van az, hogy a középiskolákban zárunk, de az általános iskolákat ameddig lehet, nem akarom bezárni, mert akkor a szülőknek otthon kell maradni, megváltozik a munkájuk, de akár el is veszíthetik azt, és akkor jönnek a bajok.



Állásunk, munkánk, bevételünk, pénzünk, jövőre nézve kilátásunk és egészségünk is legyen, ennek együtt kell megtörténnie. Így kell túlélnünk.

Működik a Parlament, nem tört ki a diktatúra

Nem kell rossz dolognak történnie Magyarországon ahhoz, hogy rossz hírünket keltsék. Alkotmányt érintő viták is lesznek a héten. Sok minden van, amit el lehetne venni hazánktól, sokan vetettek rá szemet. Ennek középpontjában Soros György áll, ő van a pókhálóban és szövögeti ezt a hálót.