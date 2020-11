Kultúra

SZFE: az ellenállás folytatásának lehetőségeiről gondolkodnak az egyetemfoglalók

A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói önkormányzata szerint bár a hatályba lépő járványügyi szigorítások őket is érintik, a "sajtóértesülésekkel szemben az ellenállás folytatásának lehetőségeiről bázisdemokratikus fórumuk keretei közt jelenleg is közösen gondolkodnak, mivel követeléseik továbbra sem teljesültek".



Mindezt az SZFE HÖK Facebook-oldalon közölték, ahol megköszönték mindenki támogatását is.