Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: nem lehet megállítani a vírust

Keddtől 77-re nő a koronavírusos betegeket fogadó intézmények száma Magyarországon az emberi erőforrások miniszterének rendelkezése alapján - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília hozzátette: külön intézményeket jelölnek ki a koronavírusos gyerekek, illetve a dialízis-kezelésre szorulók ellátására.



Az országos tisztifőorvos ismertette: Magyarország "jól áll" a betegágyak vonatkozásában, jelenleg a betegágyak 60 százaléka foglalt, és rendelkezésre állnak intenzív ágyak, illetve lélegeztetőgépek. Ugyanakkor "ezeket működtetni is kell", az egyre növekvő betegszámot az orvosoknak, ápolóknak ki is kell szolgálniuk.



Azért, hogy Magyarországon egy beteg se maradjon ellátatlanul, akinek kórházi kezelésre van szüksége, Kásler Miklós miniszter úgy rendelkezett, hogy keddtől valamennyi aktív betegellátást nyújtó fekvőbeteg-intézmény belép a koronavírusos betegek ellátórendszerébe.

Ezzel párhuzamosan a miniszter elrendelte a halasztható műtétek felfüggesztését - tette hozzá Müller Cecília. Az onkológiai és kardiológiai betegeket továbbra is ellátják, nagyon szigorú szabályok mellett folytatódhatnak a transzplantációs, valamint a reprodukciós eljárások is - mondta.



Müller Cecília kiemelte, csak azokat a beavatkozásokat halasztják el, amelyek nem okoznak a betegeknek súlyos, tartós egészségkárosodást, a sürgős beavatkozásokat pedig továbbra is megszokott rendben végzik el.



Közölte: hétfőre 5162-vel nőtt az azonosított fertőzöttek száma, a járvány kezdete óta 114 778 ember fertőződött meg a vírussal Magyarországon. Az aktív fertőzöttek száma 86 134. Jelenleg 6061 embert kezelnek kórházban és 415-en vannak lélegeztetőgépen.



Rámutatott: "nehéz napokat élünk", a járvány egész Európában fokozódik, több országban teljesítőképességének határán van az egészségügyi ellátórendszer. A járvány nagyon intenzíven terjed, ezért mindent meg kell tenni a megbetegedések számának csökkentéséért, a járványgörbe ellaposításáért - hangsúlyozta, egyúttal megköszönve az egészségügyi dolgozók munkáját.



Az oktatásról közölte: a középiskolákban és az egyetemeken áttérnek a digitális oktatásra, a kollégiumokat bezárják, azonban az óvodákban és az általános iskolákban zavartalanul folyik tovább a megszokott oktatás.



Közlése szerint 86 óvodában (az összes ilyen intézmény 3 százalékában) és 11 iskolában (0,4 százalék) rendeltek el rendkívüli szünetet, továbbá 134 osztályban (4,35 százalék) és 17 iskolában (0,6 százalék) digitális órarendet.



Újságírói kérdésre Müller Cecília az őszi-téli időszakban feltétlenül szükségesnek nevezte a többlet vitaminbevitelt. Ugyanakkor a túlzott vitaminszedéstől óvva jelezte: napi 500 milligramm C-vitamin és 2000 nemzetközi egység D-vitamin szedése javasolt. A nyomelemek - cink, szelén - szedésével kapcsolatban érdemes kikérni a háziorvos tanácsát - javasolta az országos tisztifőorvos.