Koronavírus-járvány

Operatív törzs: a hétvégén 453 alkalommal intézkedtek a maszkviselés miatt

A rendőrség a hétvégén 453 alkalommal intézkedett a maszkviselés szabályainak figyelmen kívül hagyása miatt - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes elmondta: 18 esetben intézkedtek a hétvégén azért, mert a tömegközlekedéssel utazó nem tartotta be a maszkviselés szabályát. Emellett a hétvégén az üzletekben történő maszkviselés szabályainak be nem tartása miatt 409 esetben intézkedtek.



Az ügyeleti központ helyettes vezetője elmondta: Orbán Viktor miniszterelnök nem sokkal az operatív törzs tájékoztatója előtt újabb védelmi intézkedéseket jelentett be. Ha a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés kedden elfogadja, kedd éjféltől este 8 és hajnali 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, és minden gyülekezés, rendezvényszervezés tilos lesz - tette hozzá.