Koronavírus-járvány

Karácsony: az NNK-t is bevonták a fővárosi önkormányzat elleni lejárató kampányba

A fővárosi önkormányzat tovább bővíti a PCR-tesztkapacitását, a saját intézményeik kötelező és rendszeres szűrését továbbra is azokkal végzik. 2020.11.08 22:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Karácsony Gergely szerint "végtelenül szomorú, hogy a jelek szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK) is belerángatták a fővárosi önkormányzat ellen minden csatornán zajló lejárató kampányba".



A főpolgármester ezt arra reagálva írta vasárnap a Facebook-oldalán, hogy az NNK korábban az MTI-vel közölte: a fővárosi önkormányzat antigéntesztek beszerzését jelentette be, és Karácsony Gergely kijelentette, hogy "az antigén gyorstesztek ugyanolyan megbízhatóak, mint a PCR-tesztek". A népegészségügyi központ szerint ez azonban "óriási tévedés és szakmailag teljesen megalapozatlan".



Karácsony Gergely reagálásában jelezte: a koronavírus-tesztelés állami feladat, de az állam - mint fogalmazott - "botrányosan kevés tesztet végez". A fővárosi önkormányzat már eddig is több mint 50 ezer PCR-tesztet végzett az "állam helyett" - tette hozzá.



A főpolgármester szerint "közismert", hogy az antigénalapú tesztek mintegy 96 százalékos megbízhatóságúak a PCR-tesztekhez képest. "Viszont a töredékébe kerülnek, és 15 perc alatt megmutatják az eredményt" - írta Karácsony Gergely, példaként említve, hogy ezért használja azokat az Országos Mentőszolgálat is, Szlovákiában pedig az egész lakosságot azokkal szűrték.



Közölte, a fővárosi önkormányzat tovább bővíti a PCR-tesztkapacitását, a saját intézményeik kötelező és rendszeres szűrését továbbra is azokkal végzik. "De a jövőben antigénteszteket is beszerzünk, hogy segítsük a kiemelten veszélyeztetett munkavállalók, például a pedagógusok önkéntes és gyors tesztelését" - írta.



Karácsony Gergely összegzésként megjegyezte: "sajnáljuk, hogy a kormány helyett elvégzett munkánkra kioktatás és félrevezetés a válasz".