Koronavírus-járvány

Tisztifőorvos: 11-14 naponta megduplázódik a betegek száma

A lakosság körében fogy a türelem a koronavírus-járvány megfékezése érdekében elrendelt korlátozó intézkedésekkel szemben, de mindenki tartsa be a szigorodó higiénés szabályokat - kérte az országos tisztifőorvos vasárnap a közmédiának adott nyilatkozatában, hangsúlyozva, hogy minden korosztálynak és egyénnek felelőssége van.



Müller Cecília a nagyvenyimi orvosi rendelőben adott nyilatkozatában elmondta, nagy tempóban ível felfelé a koronavírus-járvány, 11-14 naponta megduplázódik a betegek száma.



Hozzátette, hogy Európa-szerte nagyon dinamikus emelkedés figyelhető meg, sok országban szinte a teljesítőképessége határához érkezett az egészségügyi ellátórendszer.



A járvány második hullámának dinamikája Magyarországon is rendkívül intenzív, exponenciálisan, vagyis minden nap egyre nagyobb mértékben emelkedik a fertőzöttek száma. Ez abból következik, hogy egy koronavírus-fertőzött több embernek tudja átadni a betegséget - fejtette ki, hangsúlyozva, a járvány terjedésének megakadályozáséért rendkívül fontos elkülöníteni a fertőzötteket.



Emlékeztetett, az elmúlt 24 órában 4673 új fertőzöttet regisztráltak, a laboratóriumi vizsgálatok száma eléri a napi 20 ezret.



A járvány kezdete óta 109 616 embernél mutatták ki a fertőzést, a mai napon pedig 5803 embert ápolnak kórházban, lélegeztetőgépen 417-en vannak - mondta.



Müller Cecília megerősítette, az egészségügyi ellátórendszer működőképességének fenntartásáért, a megfelelő számú kórházi ágy rendelkezésre állásáért elhalasztják a nem sürgős beavatkozásokat



A tisztifőorvos a fertőződések számának csökkentését nevezte elsődleges célnak, és kérte, hogy mindenki tartsa be a szigorodó higiénés szabályokat.



A tisztifőorvos szerint mindenkinek "egészséges védekezési ösztönt" kell követnie, ennek része, hogy ahova nem muszáj, ne menjen.



Müller Cecília a szabadtéri maszkhasználatot is ajánlotta azokban az esetekben, amikor nem lehet tartani az emberek közötti másfél méteres távolságot, továbbá a kézfogással, puszival történő üdvözlést is kerülendőnek nevezte.



Emellett ismét javasolta a rendszeres testmozgást, a helyes táplálkozást, a belső terek szellőztetését és az influenza elleni védőoltást.



A tisztifőorvos kitért arra is, hogy diagnosztikai célra megfelelő, de tömeges szűrésre nem alkalmas az antigén alapú gyorsteszt, mivel az sok esetben nem mutatja ki a fertőzöttséget és hamis biztonságérzetet alakít ki.