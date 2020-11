Koronavírus-járvány

A Fidesz-KDNP bojkottálja a népjóléti bizottságot Korózs Lajos távozásáig

A Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői mindaddig nem vesznek részt az Országgyűlés népjólét bizottságának járványügyi napirendjein, ameddig a "kamuvideós" Korózs Lajos nem kér bocsánatot és nem távozik a testület éléről - mondta Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő vasárnap az MTI-hez eljuttatott videonyilatkozatában.



A kormánypárti politikus közölte: a baloldal eddig szinte folyamatosan támadta, vagy hátráltatta a járvány elleni védekezést.



"Álhíreket találnak ki és terjesztenek, sőt még egy kamuvideót is készítettek egy álmentőssel és számtalan hazugsággal, amelynek célja a magyar egészségügy lejáratása volt" - mondta.



Nacsa Lőrinc felháborítónak nevezte, hogy "ennek egyik főszereplője, a szocialista Korózs Lajos máig nem kért bocsánatot és nem távozott a járványüggyel is foglalkozó népjóléti bizottság éléről".



Kiemelte: "akitől egy világjárvány kellős közepén mindössze annyi telik, hogy kamuvideót rendel és gyárt", álláspontjuk szerint méltatlan arra, hogy a járványelleni védekezés legfontosabb lépéseiről meghallgatást irányítson.



Ezért ameddig nincs semmilyen következménye a "baloldali botránynak", a Fidesz és a KDNP képviselői távolmaradásukkal fogják megakadályozni, hogy "kamuvideós Korózs járványügyi beszámolót vezessen" - mondta.



"Mi akár már holnap készek vagyunk meghallgatni az operatív törzset, ez most már csak a baloldalon és Korózs Lajoson múlik" - zárta nyilatkozatát Nacsa Lőrinc.