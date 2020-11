Koronavírus

Hibrid oktatást vezetnek be a Debreceni Egyetemen hétfőn

Rektori utasításra hibrid, részben helyszíni, részben digitális oktatást vezetnek be a koronavírus-járvány miatt a Debreceni Egyetemen hétfőtől - közölte az egyetem az MTI-vel szombaton.



Szilvássy Zoltán rektor utasítása szerint a minimálisra kell szorítani a személyes jelenlétet az oktatásban, tekintettel arra, hogy Hajdú-Bihar megyében is megnövekedett a koronavírus-fertőzöttek számára.



A tájékoztatás szerint az egyetemi kollégiumokat nem zárják be, az egyetem által fenntartott intézményekre a kormány által korábban meghozott intézkedések érvényesek.