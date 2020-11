Koronavírus

Kásler: 10-12 naponként megduplázódik a fertőzöttek száma

2020.11.06 15:20 MTI

A kormány határozott és rugalmas intézkedéseket hozott a koronavírus-helyzet kezelésére, amelyek betartását most szigorúbban ellenőrzi - közölte az emberi erőforrások minisztere az Életközelben című műsornak adott interjújában.



Azt lehet mondani, hogy 11-12 naponként megduplázódik a fertőzöttek száma, vagyis a kórházba kerülőké és az intenzív kezelést igénylőké is - mondta Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának YouTube-csatornáján közzétett videóban.



Hozzátette, most körülbelül két és fél hétre tud a kormány előre tervezni, mert megváltozott a járvány természete; tavasszal még három-négy hétre előre tudtak gondolkodni.



"Ugyanakkor az intézkedések hatása megnyúlik. Tehát ha szigorító intézkedések jönnek, annak az eredményeit majd négy-hat hét múlva élvezhetjük" - jelezte.



Kitért arra is, a tavaszi első fázisban úgy kezdődött a járvány, hogy külföldről egy-egy ember behozta a vírust. Ha a fertőzöttet sikerült izolálni és a környezetét megvizsgálni, akkor meg lehetett akadályozni a vírus terjedését. A következő lépcső tavasszal a gócok kialakulása volt, amikor egy-egy közösségen belül, például idősotthonban jelentkezett a fertőzések legnagyobb része. A járvány jelenlegi fázisában pedig már közösségi terjedés van, ami azt jelenti, hogy bárki fertőzött lehet úgy, hogy akár nem is tud róla - mondta.



Kásler Miklós az öttagú bizottságról, amely az állami kórházak vezető tisztségére tesz majd javaslatot, azt mondta, ez a magyar egészségügy teljes átalakulásának a része, de nyilvánvalóan összefügg a járvánnyal is, hiszen a pandémia "rendkívül markánsan mutatott rá a magyar egészségügy erényeire, erősségeire, de a hiányosságaira is".



Ennek megfelelően - emelte ki - sokirányú változás kezdődött meg: átalakul a magyar egészségügyi ellátás struktúrája is, és a megyei kórházak felértékelődnek, irányítani fogják a megyében lévő városi kórházakat. Utóbbiak pedig összefogják az alapellátás családi orvosait, praxisközösségeit, járóbeteg-szakrendelőit. "Tehát a megyei kórházigazgatóknak más képességekre van szükségük ahhoz, hogy a megnövekedett feladatoknak eleget tudjanak tenni. Éppen ezért olyan szakértőket kértünk fel, akik ismerik a magyar kórházak világát, ismerik a vezetőket, hiszen nem egyéni döntésekre készülődünk, hanem közmegegyezésre" - jelentette ki a miniszter, hozzátéve, hogy a legalkalmasabb embereket keresik a pozíciókra.



Arra a felvetésre, hogy a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben - második lépcsőben - 1,6 milliárd forint értékű fejlesztés kezdődik az Egészséges Budapest Program keretében, azt mondta, ez visszavezethető a kormánynak arra a szemléletére, amely szerint az egészségügy további folyamatos fejlesztése rendkívül lényeges.

"A Gottsegen Intézet a magyar kardiológiai hálózatnak a központja. Tehát a Gottsegennek az állapota meghatározza a magyar kardiológiai ellátórendszer egészét. Emellett nemzetközi hírű intézmény is, és az egyetlen olyan magyar kardiológiai intézet, amely a gyermekeket is és a felnőtteket is minden szív és keringési probléma esetén magas színvonalon alkalmas kezelni" - hangsúlyozta Kásler Miklós.